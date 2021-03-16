置地Zuma12日內8客光顧後確診現已關閉　防護中心疑漏報確診餐廳

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-16 12:44

新冠肺炎疫情持續，同時出現第五波徵兆。衞生署昨日（15日）公布新增30宗確診個案，累計增至11,312宗近日其確診個案。近日來自中上環的URSUS Fitness健身群組出現多個確診個案，波及多家公司，甚至附近商場、餐廳。 曾獲餐飲指南 《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一的日式餐廳Zuma，昨晚（15日）於社交網站帳號指出，食肆接獲港府通知，一共有8名顧客，曾於2月26日及27日，以及本月2日、5日及9日光顧。 惟記者翻查資料，衞生防護中心在每日更新的「確診/疑似個案疫廈名單」當中，由2月底至昨日（3月15日）多日來的資料，均未發現Zuma餐廳「榜上有名」，衞生防護中心疑似漏報。

Zuma昨晚於其Instagram帳號表示，該食肆收到衞生部門通知，12天內有8名曾光顧該餐廳的顧客確診，涉事顧客分別於2月26日、2月27日、3月2日、3月5日及3月9日到訪該餐廳。餐廳得知有關消息後，已即時關門，並安排專業清潔公司深層清潔及消毒。此外，現時所有餐廳職員，均會接受新冠肺炎病毒檢測。

該餐廳繼說，會密切留意各職員身體狀況，以及跟隨其防疫相關指引，餐廳將會於適當的時間重新投入服務。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

記者翻查資料，由上月27日至昨日（3月15日）為止，於衞生防護中心網頁中，每日更新的「（14日內）曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單」當中，沒有出現Zuma餐廳於名單當中。近日亦只顯示一名確診者（病人編號#11179）曾於3月9日，到訪置地廣場另一間Fuel Espresso餐廳。沒有其他確診者，於Zuma所指相關時間，於該餐廳用餐及曾到置地廣場的資料。《香港01》正向衞生防護中心了解情況。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

Zuma曾獲餐飲指南《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一。而Zuma曾於去年10月，有顧客於發病前到餐廳用餐，當時餐廳即時停業，由商場通往餐廳的升降機已封鎖。