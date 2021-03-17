增11宗個案　半山Woodland學前班3歲女童、Mr Brown調酒師染疫

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-17 18:55

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，本港今天（17日）新增11宗個案，當中輸入個案有3宗，2宗本地個案無源頭。其中一宗新增的關連個案，涉及一名3歲小童，他在半山堅道的WOODLAND MONTESSORI 就讀學前教育（pre school），學校全體職員及學生都要強制檢測。 另外，今天新增的兩宗無源頭個案中，有一人在灣仔船街的「Mr brown」任職調酒師，另一人是家庭主婦，曾與家人或朋友到大澳行山及食飯，亦曾接送家人覆診或入院。

中半山帝景園3座再新增確診個案，涉及一名3歲女童。（資料圖片/黃偉倫攝）

本港新增11宗確診個案，當中本地個案共8宗，分別有6宗關連個案，以及2宗無源頭個案。

Ursus Fitness再多5人中招

在該6宗關連個案中，有5宗都與Ursus Fitness群組相關，當中四人是顧客的密切接觸者，一人是客人，上述五人都由檢疫中心送院。整個群組至今已累計有132人。

三歲女童就讀堅道Woodland學前班染疫

至於其餘一宗關連個案，則涉及一名3歲小童，她住在中半山帝景園3座（Dynasty Court）。患者在半山堅道的WOODLAND 學前教育（pre school）讀書，於3月12日最後上學。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者在3月15日的樣本呈陽性，早前確診的家人並無病徵，屬於無源頭個案，有可能在學校或其他地方感染。她亦指，3歲的小朋友難以將口罩戴好，故一起活動的人士都要送檢，學校全體職員及學生都要強制檢測。

翻查資料，早前美國駐港澳總領事館有二人確診，兩人屬夫婦關係，同樣居於帝景園3座。

一名3歲患者在半山堅道的WOODLAND MONTESSORI 就讀學前教育。（Woodland Pre-Schools YOUTUBE截圖）

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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一宗無源頭患者在灣仔船街的「Mr brown」任職調酒師。（MR BROWN網站）

有調酒師確診 家庭主婦曾接送家人覆診

而兩宗無源頭個案中，其中一人在灣仔船街的「Mr brown」任職調酒師，十多位職員都要檢疫。他住在均益大廈第三期B座，最近7日內曾入住富薈上環酒店。他在3月15日起不適，最後上班是3月14日。

另外一宗無源頭個案，則是一名家庭主婦，她住何文田文福道瓊林別墅A座，與家人同住。她在3月9日起不適，曾與家人或朋友到大澳行山及食飯，亦曾有家人探訪、接送家人覆診或入院。

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Zuma並非有爆發或傳播

另外，置地廣場的「Zuma 」曾有9名確診者到訪，全部均屬URSUS Fitness群組。張竹君今日表示，9人都是URSUS Fitness的顧客或緊密接觸者，他們全部在潛伏期到訪，而非傳染期，「似乎依個群組嘅人多去嘅地方。」她推斷，源頭應該在健身室，餐廳並非有爆發或傳播，只是大家剛巧去過這食肆，但由於個案較多，故已要求餐廳暫時停業。

她又指，除了「Zuma」外，「Chaiwala」和「Treehouse」亦有不少個案到訪。

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督察接種科興後確診 張竹君：可能打針時已感染

38歲居何文田督察級警察宿舍的警隊督察一家四口確診，消息指他早前接種過新冠疫苗。張竹君證實，確診督察曾接種疫苗，但她多番強調，對方並不是打針後確診。她解釋，督察與家人在3月7日期間，曾到一個確診家庭聚會，督察3月14日的樣本呈陽性，在3月12日曾打針，有可能打針時已受感染，「同打針有效、無效後完全無關係。」

她又指，他們曾到訪的確診家庭中，當中有確診者亦在九龍塘官立小學上學，與督察的兩名小孩同校。