小兄妹疑遭親父繼母虐待　老師見男童身上有傷　連續3日不良於行

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-17 21:39

8歲男童X及其5歲妹妹Z疑遭親父及繼母虐待，妹妹Z後更死亡案續審，曾任教男童X的男老師出庭作供，他稱曾多番發現X身上有傷勢，包括面部有瘀痕，亦因X曾連續三天行路有困難，獲准使用校內的電梯。此外，X在該學期亦請了20天假，約四分一的日數缺課。

X學習態度被動但肯幫人

姓卓男老師供稱，他是男童X讀小三時的班主任。他指X的成績屬中下，學習態度被動和比較靜，但幾乖及肯幫人，故讓他做班長。惟他問X問題時，X卻「唔係好想講」。

見X面有傷且行路有困難

卓老師又稱，在2017年11月6至8日，他見X身上有不同的傷勢，包括面部有瘀痕，而且行路有困難，X因此獲准使用校內的電梯。X的嫲嫲和叔叔亦有於11月10日到學校查問X發生何事，及問X的住處。惟X的父親(男被告)同日會見卓時，著校方不要再聯絡嫲嫲，因兩人關係欠佳。校方亦有依從，未有再聯絡X的嫲嫲。

X與繼母均稱鼻樑被妹妹撞傷

卓於11月23日發現X於鼻樑位置有傷痕。X的繼母(女被告)和X都告知卓，X教妺妹做功課時，妹妹撞到X的眼鏡，從而令X鼻樑位置受傷。X於24日返學時，其嘴唇亦有黑點，但放學時已消失。他之後未有再見到X有傷勢。

見X餓著回校

此外，X自2017年11月中起亦「餓住返學」，X的父親告知校方，X在家不食早餐，返學時食老師的食物。他又指X於三年級的第一學期，共請假20日，約四分一的日數缺課。

控方問卓，是否曾向X表示「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送佢入醫院打針抽血」，卓表示不記得。控方亦問及，曾否建議繼母管教X要更嚴厲，卓亦表示不記得。

直覺認為X講大話及誇大

卓又指，直覺認為X講大話、誇大，又因X未有準時交功課，後來沒有再讓他做班長。卓解釋，因X和繼母的說法間中有出入，因此覺得X提供的資料不盡不實。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020

事發經過。(詳看下圖)