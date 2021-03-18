電動車｜黃錦星：推動普及需市場化　免費充電或依賴「免費午餐」

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-18 10:49

政府昨日（17日）公布《香港電動車普及化路線圖》提到，短期目標於2025年內，將全港私人電動車充電設施，增至逾15萬個，並於政府停車場內，徵收充電費。 環境局局長黃錦星今早（18日）於港台節目《千禧年代》表示，香港電動車發展於全亞洲而言，行得較為領先，但如充電一直維持免費，市民或傾向揀選於政府停車場充電，享用「免費午餐」，長遠而言並非最健康，應將之市場化，才能加以推廣。

本港電動車充電位不足

黃錦星今早於港台節目《千禧年代》表示，現時全港每8部新車，便有1輛為電動車，在亞洲城市中「行得好前」，但如何再增加比例，除了配套，亦包括品牌供應等因素，例如部分車主會等待某些特定車廠品牌推出電動車。他表示，路線圖會5年檢討一次，形容是「活的文件」，逐漸向前踏步。

黃錦星指，未來會要求所有新建私中樓宇停車位都要提供充電設施。(余俊亮攝)

路線圖提到擬於2025年，在政府停車徵收充電貴，黃錦星不認為會拖慢電動車普及。他解釋，政府鼓勵市民於屋苑充電，假如政府停車場一直免費，部分人可能即使屋苑有充電位，亦會選擇「免費午餐」，在政府停車場充電，對長遠發展並不健康。他續指，日後充電收費水平不會高，而充電服務始終需市場化，才能加速推動普及。

另外，路線圖提到將油站轉為充電站。黃錦星表示，曾與油公司商討，不過香港油站相對較細，又位於繁忙地點，故需要快速充電設備配合，並非短期措施。他續指，當入油需求放緩後，會先揀選大型油站轉為充電站。