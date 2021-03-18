巴士獲批加價　的士商會：收費滯後逾20%　料的士有望今年加價　

社會新聞
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行政會議近日批准4間專營巴士營運商加價，之前同樣已提加價申請的的士商會，亦期望盡快獲批。香港的士小巴商總會理事長周國強今早（18日）於港台節目表示，的士收費已滯後逾20%，疫情下經營百上加斤，車主需減租挽留司機，近年已流失約5%司機。他又表示，巴士加價後，預料的士有望落實加價。

不過有的士司機於同一節目反駁指，的士服務非必須品，如現時加價勢將雪上加霜，批評商會打算藉加價，日後再調高車租。

周國強於港台節目《千禧年代》表示，的士業界早於2018年已申請加價，希望將市區的士落旗收費調升至30元。他表示，現時的士收費已滯後逾20%，加上疫情影響下，經營百上加斤。他續指，過去在最低工資提高之下，車商已需減租挽留司機，以免更加司機轉行，出現「有車無人揸」的情況，強調加價是吸引新人入行措施，近年已流失約5%司機。

周國強表示，受社會事件及疫情影響，運輸署始終未提供加價時間表，不過在專營巴士加價下，相信有望落實的士加價。

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的士司機憂加價後遭加車租

雖然周國強認為，市區的士30元的落旗收費屬乘客可接受範圍，不過的士司機劉先生致電到同一節目時表示，的士服務與巴士不同，並不屬於必須品，疫情下司機收入已減少三分之一，擔心加價後情況會雪上加霜。他又擔心，商會將藉加價，日後調高車租，故反對現時加價。

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