前包山王黎志偉輪椅攀如心廣場籌770萬元　揚言下次目標高過250米

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-18 19:19

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉繼於2018年成功攀上獅子山後，今年1月16日挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，惟最後因強風而在約250米位置止步。黎志偉今日（18日）表示，雖未能成功挑戰有少許遺憾，但已盡自己努力，希望可令港人「感受咩叫盡咗力，所有嘢都做得更好」。 他現正休息及籌備「微電影」，雖未定下一次挑戰目標，但直言目標一定會高於250米。該活動目標是為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。在公眾籌款及華懋集團捐款下，該活動共籌得逾770萬元。

華懋集團今日為黎志偉坐輪椅攀如心廣場的挑戰，舉行支票頒贈儀式。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，活動公眾籌款籌得380萬元，而華懋集團配對籌款亦捐出380萬元，故活動共籌得770萬元，全數會捐予香港大學矯形及創傷外科學系。

蔡指，集團受黎志偉故事感動，故協助舉辦活動，亦很高興有份參與。他又稱，集團未來仍有不少慈善項目，如在住宅中加入長者安居元素。

黎志偉則指，當日挑戰「有70%同想像差唔多，剩番係因為天氣轉變實在太快」。他憶述當日下午2時後因風勢太大，一度有個多小時無法前進，要捉住玻璃窗避風；而攀登逾10小時，亦比預計中疲累。雖然今次未能成功挑戰，故有少許遺憾，但他笑言已盡全力，「當日每個崗位嘅人員都做得好好」。

▼黎志偉坐輪椅 挑戰攀登320米高荃灣如心廣場▼

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被問到會否再挑戰攀登其他大廈，黎志偉表示，現時正在休息，以及籌備「微電影」，故未定下一個目標。但他強調，「下次挑戰一定會高於250米」。黎又認為，今次挑戰可令港人「感受咩叫盡咗力」，亦令大家更關注殘疾人士的需要；他對最終籌得的善款金額亦感喜出望外。

港大矯形及創傷外科學系講座教授及系主任張文智表示，籌得的款項會用作協助脊髓損傷患者，包括研究令神經線修復的新藥物，料最快5年可進行臨床研究。另外，亦會用於購買「機械腳」等，幫助病人重新「站起來」。