強制檢測｜增8大廈場所　比華利中英文幼稚園爆上呼吸道感染上榜

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-18 22:33

本港新型冠狀病毒疫情反覆，政府今日（18日）公布，有七個地方被納入強制檢測公告。當中荃灣綠楊新邨F座、薄扶林翠海別墅A座、聖公會諸聖中學、葵涌富都工業大廈創科實業有限公司等因出現確診個案，故需要強制檢測。 另外，當局指由於將軍澳康盛花園第5座地下比華利中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

食物及衞生局今晚就強制檢測公告刊憲，當中香港九龍油尖旺大南街142-144號、香港堅尼地城寶德大廈、荃灣綠楊新邨F座及薄扶林翠海別墅A座因新增確診個案，被列入強制檢測公告。任何在2021年3月5日至3月18日期間曾身處以上大廈超過2小時的人士，須於3月21日或之前接受檢測。受檢人士若在3月16日至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，亦有兩個工作場所因有確診個案而被列入強制檢測公告，包括葵涌富都工業大廈2樓203室創科實業有限公司，以及荔枝角昌隆工業大廈8樓力安護衛有限公司；員工及訪客亦須於3月21日或之前接受檢測。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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在學校方面，旺角聖公會諸聖中學一名15歲學生確診，他最後回校上課日期為3月12日，故全校師生亦須在3月21或之前接受檢測。雖然無個案到訪過位於康盛花園第5座地下（部分）及低層地下（部分）的比華利中英文幼稚園，但當局指該校爆發上呼吸道感染個案，為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

當局亦指，位於灣仔修頓遊樂場、西營盤李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓及尖東加連威老道100號的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日。位於旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及東涌北公園的流動採樣站均會延長服務日期至3月28日。