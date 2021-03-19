小兄妹疑遭親父繼母虐待　社工見傷問家長　繼母：男童不洗澡刷牙

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-19 15:52

小兄妹疑遭親父繼母虐待，5歲女童Z更喪命案續審，控方今(19日)傳召男童X的英文老師及社工作供，二人均稱曾見男童X身上有傷勢，亦有察覺X在該年開學時原本仍活潑開朗，但開學兩個多月後變得沉默，身上有傷，且脾氣變差，被同學撞到會責罵。社工稱向繼母了解情況，繼母指X不洗澡和刷牙。社工亦有問X為何不進食，X稱因自覺頑皮，故不吃懲罰自己以作反省。

社工曾向社署報告

控方今先傳召陳姓女社工作供，她指於2017年11月6至8日發現X身上有傷㾗。她曾因此向社署報告，她當時指X身上的傷勢不嚴重，因只看到X大腿上有瘀痕。

同月13日，陳發現X的右小腿有3至5道打痕。陳指X當時平靜。兩人傾談期間，亦表現正常。惟她發現X疲倦，遂讓他休息。

繼母指X不洗澡和刷牙

陳又稱，X的繼母（女被告）曾提及X不洗澡和刷牙，陳遂因應X的行為，向X的家長提議一些較正面管教子女的方法。陳亦有問X為何不進食，X解釋因自覺頑皮而處罰自己，不進食以作反省。

事發經過。(詳看下圖)

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老師見X由活潑變忟憎

另一名曾任教X的黃老師亦有作供，她是X的英文科老師，她稱在2017年9月接觸到X時，覺得X活潑和開朗，常面臉笑容，和同學相處融洽。惟她於同年11月發現X身上有傷痕，X亦變得沉默和笑容不再，亦知道他有時無早餐食。黃又稱，X原本樂於接納他人，但11月時變得「好忟憎」，遭同學撞到會責罵對方。

控方舉證完畢，案件押後至下周一續審。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020