5歲女童疑遭虐殺　繼母向友稱見到傷勢不忍心　惟佢一嘈就好憎佢

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-18 20:18

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑遭虐待案今午續審，辯方盤問控方的精神科醫生，讀出繼母與丈夫，即兩童的父親，及對一名友人的訊息對話。女被告自稱用心愛錫X和Z，惟兩童「同我作對，擺明同我玩嘢」，她因而大感壓力，常發惡夢。兩童父回應：「打又打到腫哂，餓又餓到無感覺」，建議繼母辭工照顧孩子，女被告回應：「啫係為左佢條仆街，齊齊食屎」。她亦有向朋友訴苦，提到看到兩童的傷勢時「又好似唔忍心」，但又說：「佢一講嘢，一嘈，一煩，我就覺得好憎佢」。

精神科醫生同意女被告的訊息顯示她感無助和有壓力，但她亦留意到女被告只是提及兩童時才變得激動，並非持續，認為只是正常人的反應。

曾向夫稱再打落去無意思

精神科醫生廖清蓉早上作供時，提到女被告(繼母)在2017年11至12月期間，與其丈夫，即本案男被告，及一名朋友交流過萬及過千的訊息。

辯方律師盤問廖醫生時讀出當中的部份訊息，指女被告曾就照顧X和Z兩童向男被告大吐苦水，她稱已用心照顧兩童，惟他們「鬧極話極都係咁」、「唔係打從心底服既，再打落去無意思」和「而家係連佢地都同我作對，擺明同我玩嘢」。女被告坦言「好心淡，由佢地我唔會再理佢地，以後有咩好野唔會有佢地份」。

稱想教好兩童卻被千夫所指

女被告又指，認為X和Z的嫲嫲「搞地佢地咁樣」，她也想教好兩童，但受盡千夫所指。雖然男被告連番安慰，但女被告怒氣未消，反問若男被告的高達遭破壞，會如何反應。

事發經過。(詳看下圖)

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曾建議女被告辭工照顧孩子

在討論照顧問題時，男被告提及「打又打到腫哂，餓又餓到無感覺」，建議女被告放棄工作，照顧子女，女被告反指：「啫係為左佢條仆街，齊齊食屎」，男被告回應：「唔通掟佢落街咩？」

女被告在訊息中指「如果我有乜事」，叮囑男被告替她照顧她的母親(本案第三被告)和她與前夫所生的女兒Y，又指：「一家六口齊齊燒炭算數啦，快靚正」。

向友人訴苦稱從心底覺得佢煩

此外，女被告亦向一名友人抱怨照顧兩童的苦況，並稱：「唔係講句對唔住就大X哂」，強調「從頭我都係真係攞個心出嚟鍚佢地，又鍚又攬都冇問題，而家我打從心底覺得佢煩」、「乜嘢都唔想同佢地講」。

自稱辛苦到透唔到氣

她又稱辛苦至「透唔到氣」，並道：「有人喺度我就會好啲，就算大個兩個放學返左嚟都好啲，一淨番我哋兩個我就覺得好想死」。女被告又稱，會盡量不理會其中一童，但看到其傷勢時「又好似唔忍心」，但同時「佢一講嘢，一嘈，一煩，我就覺得好憎佢」。

她向友人指照顧兩童壓力大，「好真好X攰」，常發惡夢，甚至未能入眠，亦因頭痛而服食很多必理痛。

精神科醫生廖清蓉(前)承認女被告所發訊息顯示她感無助和壓力。但女被告只是談及兩童時才會變得激動，認為這只是一般人的反應，不認為是患有抑鬱症。(朱棨新攝)

醫生指女被告在談兩童時才會激動

控方的精神科醫生廖清蓉同意，從訊息可見，女被告當時感無助和有壓力。但廖指出，女被告在訊息中談及兩童時，才會變得激動，廖認為只是一般常人反應，亦非持續，不認為她患有抑鬱。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020