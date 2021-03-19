新增13宗確診　23歲男距4家人確診逾月後染疫　港島東中心累計3宗

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-19 17:40

本港新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心今日（19日）公布，新增13宗確診，本地個案佔10宗，當中4宗為源頭不明，包括一名23歲男患者，其4位家人上月發病確診，他曾入住檢疫中心檢測數次都陰性，惟周三（17日）發燒，估計是新感染，但不排除是早前檢測未能辨別；另外，港島東中心再多一宗確診，患者曾到Joint Dynamics健身，該大廈現累計3宗確診，故須再做多次強制檢測。西營盤健身中心URSUS fitness群組再增3宗個案，包括2名緊密接觸者及1名顧客，累計138宗。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，本地個案當中有4宗源頭不明，包括一名23歲男，在沙田新城市中央廣場二座12樓「阿爾康」有限公司工作，於3月17日發燒，20日最後一天上班，住海怡，他四名家人於2月發病確診，即個案10687、10743、10530、10567，他因而於2月3至18日入住檢疫中心，幾次檢測都呈陰性。

不過他於3月17日發燒後確診，估計可能新感染，但不排除早前已染疫但檢疫期未發現，因其3月17日第一次樣本陽性CT值較高，高於30，故須待抗體測試，如有抗體就可能較早前受感染，其公司須強制檢測。

港島東中心累計3宗須再檢測

另外，一名36歲男士，在港島東中心5樓的「中信里昂證券」工作，有40多位同事，他曾去過Joint Dynamics健身，現確診，居住的日出康城領凱9座左翼要強制檢測。

張竹君表示，翻查港島東中心，於25、26樓及61樓有兩宗確診，屬西營盤健身中心URSUS fitness群組的顧客，已曾強制檢測，由於今次個案暫時未找到源頭，及港島東中心累計3宗確診，故須再做多次強制檢測。

啟田商場餐廳常客確診 一街坊初步陽性

餘下兩宗源頭不明個案，包括一名62歲家庭主婦，居藍田平田邨平仁樓，是啟田商場的潮福龍蝦專門店的常客，多與丈夫、孫同前往，亦會與親戚、仔女作伴前往，會與餐廳內人士包括侍應及鄰居聊天，故該餐廳須大清洗及檢測，有聊天的人士都須檢疫，其中一名街坊已初步確診，有關住宅大廈須強制檢測。

一名71歲男，在屯門麒麟圍村的和生飯店任職，負責打雜清潔工作，不需接觸客人或處理食物，有幾位同事在廚房工作，居住的屯門翠寧花園6座大廈須強制檢測，並無病徵，於3月15日檢測樣本當時呈不確定，最終確診，已具抗體，可能較早時無徵狀感染，故工作地方的職員須檢疫。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼