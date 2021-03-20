聶德權指有志者投身政府會面對攻擊　改革選舉制度可提高管治效能

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 14:13

全國人大上周通過「完善香港選舉制度」決定草案，公務員事務局局長聶德權今日（20日）出席論壇時指，有志投身政府人士過往會面對攻擊，不利有能力人士加入政府，而公務員到立法會要面對拉布等問題，「被人用一輪機關槍咁，用好難聽說話作出攻擊」。他認為，改革選舉制度可改善行政立法關係，提高管治效能。

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權於論壇上指，過往一段時間，有志投身政府人士需要「拋個身出來」，考慮要面對攻擊、起底等；而因立法會拉布，公務員到立法會往往需要等候多個小時，才到自己的議程，而未開口解釋政策，「被人用一輪機關槍咁，用好難聽說話作出攻擊」。

聶指，上述情況均不利有能力人士加入政府，而改革選舉制度可提高管治效能，並能改善行政立法關係，令兩者可發揮各自角色，並可有針對性和建設性的討論。

公務員學院將要求到內地交流

聶德權又指，招聘公務員時會了解申請人對憲法和基本法的認識和態度，公務員需要對國家發展及國情研習上要有充分認識。而即將成立的公務員學院亦會加強在憲法、基本法和有關國安法等，包括要求到內地交流。

他稱，應徵者的品格等為選拔政務主任重要原則。提到愛國者的條件，他指，包括尊重自己民族、誠心誠意擁護國家恢復行使對香港的主權，以及不做損害香港繁榮穩定的事，會了解申請人的有關認識和態度，而3年試用期亦會了解大家是否合適。

超過七萬名公務員抗疫

他又提到，於過往一年多的抗疫工作，政府動員超過七萬名公務員抗疫，認為他們的工作值得肯定。