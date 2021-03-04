工廈重建補地價標準金額計劃出爐　港島改建住宅每平方米補9萬

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-04 19:19

發展局今日（4日）宣布，將在3月15日起，推出「標準金額」徵收工廈重建的土地契約修訂補地價先導計劃，標準金額水平在先導期兩年內維持不變。計劃適用於1987年前落成的工廈，以加快工廈重建的修契程序，從而推動活化工廈。 地政總署將於3月15日就執行細節發出作業備考，先導計劃將由發出作業備考當天開始生效，為期兩年。 資料顯示，倘港島區一幢合資格的工廈重建成住宅，即使總樓面面積不變，每平方米需補地價約9萬元。

發展局宣布，將在3月15日起，推出「標準金額」徵收工廈重建的土地契約修訂補地價先導計劃。（資料圖片）

先導計劃會分為五大區域，包括港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北，並就工廈修契所涉及的三項用途訂立標準金額（即重建前的「工業或倉庫」用途，以及重建後的「商業或現代工業」和「住宅」用途）。

應繳地價的計算方法：（修契後用途的標準金額 × 修契後總樓面面積） – （修契前用途的標準金額 × 修契前總樓面面積）

按上述公式，倘以港島區一幢合資格參與計劃的工廈計算，假設總樓面面積不變，重建成住宅每平方米補價金額達9萬元。假設一個位於港島區的合資格工廈參加計劃，總樓面面積由10萬平方米變成20萬平方米，即其總補地價「標準金額」為22億元。

可選擇傳統估價處理個案

發展局發言人強調，先導計劃不是為業權人提供地價優惠，計劃的目的是提高補地價金額的確定性，從而加快工廈活化。如果契約修訂申請人認為以標準金額計算地價並不吸引，可選擇以現行的傳統估價方式處理其個案。