旅發局：上月474萬旅客訪港 內地客佔373萬 兩數字均創疫後新高
撰文：林遠航
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旅發局公布，今年一月訪港旅客初步數字為474萬人次，按年增加24%，內地旅客佔373萬人次，兩個數字均創疫情後單月新高。非內地旅客則有近102萬人次訪港，連續三個月突破100萬人次。
旅發局公布，受惠於農曆新年假期及本港多項新春大型盛事等正面氣氛的帶動，今年一月訪港旅客初步數字為474萬人次，按年增加24%。內地旅客佔373萬人次，較去年1月多25%。
非內地旅客則有近102萬人次訪港，按年升21%，亦是連續三個月單月突破100萬人次。其中，短途及長途市場訪港旅客量分錄得24%及21%的升幅。多個客源市場維持增長勢頭，菲律賓、印尼、台灣、韓國、澳洲等訪港旅客較去年同期多至少3成。
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