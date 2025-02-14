旅發局：上月474萬旅客訪港　內地客佔373萬　兩數字均創疫後新高

旅發局公布，今年一月訪港旅客初步數字為474萬人次，按年增加24%，內地旅客佔373萬人次，兩個數字均創疫情後單月新高。非內地旅客則有近102萬人次訪港，連續三個月突破100萬人次。



2月1日大年初四，在尖沙咀逼滿內地旅客。（歐嘉樂攝）

旅發局公布，受惠於農曆新年假期及本港多項新春大型盛事等正面氣氛的帶動，今年一月訪港旅客初步數字為474萬人次，按年增加24%。內地旅客佔373萬人次，較去年1月多25%。

非內地旅客則有近102萬人次訪港，按年升21%，亦是連續三個月單月突破100萬人次。其中，短途及長途市場訪港旅客量分錄得24%及21%的升幅。多個客源市場維持增長勢頭，菲律賓、印尼、台灣、韓國、澳洲等訪港旅客較去年同期多至少3成。