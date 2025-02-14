詹培忠父子被指隱瞞賣殼協議　裁定欺詐罪成　定罪翌日已提上訴

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙，被指在配售可換股票據時，隱瞞秘密的「賣殼」協議，被廉政公署控告串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，兩人早前被裁定2項串謀欺詐罪成，詹氏父子被判入獄34個月及37個月。兩人不服定罪及判刑，被裁罪成翌日旋即提上訴。司法機構網頁顯示聆訊暫未排期。



3名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）、王蓓麗（65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所；王被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。

詹培忠被裁定兩項串謀欺詐罪，被判囚34個月。(凌子淇攝)

詹培忠的兒子詹劍崙亦被裁定串謀欺詐罪成，被判囚37月。(梁鵬烕攝)

案件編號：CACC 19/2025