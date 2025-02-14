印傭指男僱主不斷提性要求　拒絕被指工人唔X得架咩　獲賠18.2萬

印尼籍女傭到一名六旬男僱主的家工作，男僱主4天後開始向她提出性要求，更對她說：「我想搵到個好嘅工人姐姐同我生一個仔，同我結婚。」女傭多番拒絕，男僱主仍不斷要求，女傭遂錄下男僱主的話，包括：「工人就唔X得架咩」、「谷鬼氣呀，咁錫身就唔好嚟做囉……」女傭指男僱主性騷擾索償，男僱主卻稱部份說話是自言自語。區域法院法官今（14日）頒下判辭，認為女傭所指的性騷擾成立，又指男僱主在女傭一再拒絕後仍不斷提出要求，行為令人反感，下令男僱主需賠償18.2萬元，並需支付訟費。



申索人為一名印尼籍傭工，答辯人為林銳生。林審訊時沒有律師代表，自行抗辯。

被告林銳生否認曾性騷擾女印傭，他曾稱若有性需要，落荃灣有幾十個。(朱棨新攝)

上班4天已提出性要求

申索人的案情指，她自2022年2月17日起替林工作，並入住其單位。她工作數天，林便在她淋浴後，嗅她的頭髮和身體，並說「好香」。她上班約4天，林向申索人提出性要求。申索人暗中錄下林的說話，包括：「好多人都有老公架喇，好多人都結咗婚架啦，咁都會有感情架，都會同第二個男人有感情架」、「我想搵到個好嘅工人姐姐同我生一個仔，同我結婚」，和 「我話我喜歡你，你話你唔喜歡我咪算囉」。

曾提出以600元作性交易

翌月3日，林提出以600元和申索人性交，該對話亦被申索人錄音，當中包括：「工人就唔X得架咩」、「使乜咁乾淨啫，就係想X你吖嘛，想同你搞吖嘛......你諗都諗到啦，唔畀就唔好嚟......谷鬼氣呀，咁錫身就唔好嚟做囉」和「畀我X呀，搞你呀，搞呀」。申索人回應稱：「我唔要咁樣呀先生」、「我唔要呀先生咁樣知唔知呀」等。

警方指證據不足作刑事檢控

兩天後，申索人和林發生激烈爭執。她擔心其人身安全遂報警，並搬離林的單位。申索人同年4月報警，警方其後指證據不足作刑事檢控。

林庭上曾稱錄音不是其聲音

法官在判辭指，接納申索人的證供，認為相關事件曾經發生。林作供時不認真處理此事，如被問及錄音中的男聲是否他時，林只是一概回答不是他的聲音。惟他之前存入法庭的誓詞中，確認錄音內的男聲是他。法官拒接納林庭上的說法。

林稱他非青少年不會有性衝動

就該些說話是否構成性騷擾，林稱在第一段錄音，只是要求申索人更「善解人意」，最多只是替他按摩。他不是青少年，因此不會有性衝動。就第二段錄音，林承認提及做愛生兒子，但他只是自言自語，沒有向申索人提出性要求。

官指持續要求令人反感

法官不接納林的說法，指他明顯向申索人提出性要求，申索人則多番拒絕。申索人在第二段錄音感到恐懼並哭泣，林仍然威脅她必須迎合其性要求，否則她會被解僱並須返回印尼。法官指，林以僱主身份提出性要求，即使申索人感到受冒犯、侮辱或威嚇，也無法離開林的單位，使她倍感不安。 此外，他持續地提出該些要求亦令人反感。

法官因此裁定申索成立，林提出的要求構成性騷擾。林需就感情損害、收入損失等，向申索人賠償約18.2萬元，林並需支付申索人訟費。

案件編號：DCEO 4/2023