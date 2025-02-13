潘樂陶旗下公司被指歧視　女經理投訴遭性騷擾　獲告知是公司文化

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶創辦的安樂工程被指性別歧視。一名在集團旗下公司工作34年的資深女經理，指一名男董事多番言語上性騷擾，包括她擠消毒液誤射男同事時，被嘲她「顏射」男同事，又誣衊她是夜店女經理，她向公司作出投訴後，卻被告知這是公司文化，之後更被孤立及失晉升機會。她認為男董事及公司違反《性別歧視條例》，遂入稟區域法院索償，但未列明金額。



原告姓楊，答辯人為鄭偉能及安樂機電設備工程有限公司。原告1990年入職安樂工程集團旗下公司，直至2024年離職時已入職約34年。案發時原告任職經理，鄭偉能則是執行董事。

潘樂陶創立的安樂工程旗下公司，被指涉性別歧視。

原告入稟區域法院投訴遭性別歧視。(黃浩謙攝)

指鄭時常提及性器官

原告稱，鄭自2021年起不斷出言侮辱她，時常提及性器官和性行為，又在同事面前說關於原告的黃色笑話。在2021年一次部門聚餐時，鄭當眾稱：「應該派(原告)呢啲咁好⾝材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客⼈。」

擠消毒液誤射男同事被嘲顏射

原告續稱在2022年6月，一次公司會議上，原告擠消毒液時誤射到一名男同事身上，鄭恥笑原告試圖「顏射」男同事，會上其他男同事聞言亦一起笑原告，令原告很尷尬。

誣衊原告是夜店經理

同年10月另一次部門聚餐時，鄭誣衊她是夜店經理，叫她帶一名前空姐同事到鄭的桌前。原告認為，鄭強烈暗示他想與原告和前同事發生性行為；鄭又誣衊與原告有染，指兩人「有嘢（意指「有路」）」令原告感到非常尷尬、羞辱和被冒犯。

要原告大聲承認最喜歡上司只可答鄭

時至2023年3月，鄭要求原告和原告的直屬上司互數不是，鄭問原告為甚麼對安樂集團創始人兼執行董事潘樂陶博士稱，她只喜歡前上司John Collier。鄭斥原告：「你咁鍾意個死鬼佬，你鍾意湊鬼呀嘛，快啲去X個死鬼佬啦，去含X啦。」鄭更要求原告大聲承諾，她以後被問到最喜歡哪個主管時，只可以答最喜歡鄭。

投訴後被告知這是公司文化

同年4月，原告向安樂集團的人力資源總監潘彩鳳投訴鄭性騷擾她，惟潘樂陶下令投訴將由潘及鄭一同處理。原告稱其投訴被忽略之餘，並被告知鄭的行為是公司的文化、習俗或政策的一部份。

遭孤立及不獲升職

原告續稱，她向公司投訴後遭到孤立，包括被拒出席重要會議，其負責的項目亦被搶走，鄭更著原告下屬不要視原告為上司。當原告的團隊的男同事在2023年全部獲晉升時，只有原告沒有升職。

指公司縱容鄭作性騷擾行為

原告指，由於公司縱容鄭的性騷擾行為，令她處於一個敵意的工作環境，她更須尋求醫療輔導及治療。

安樂機電設備工程有限公司今日回應說，公司設有內部機制處理員工的投訴和不滿，並會一視同仁，公平公正地處理每宗個案。相關個案已交由律師處理，公司現階段不宜作出評論。

案件編號： DCEO 2/ 2025