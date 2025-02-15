屯門河染紅 環保署：疑有人以紅色粉作渠管色粉檢測 正跟進調查
撰文：吳綽詩
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環保署今日（15日）下午約5時接報，屯門河水呈現紅色，經初步調查後，懷疑有人使用紅色色粉作渠管檢測，但渠務署確認並沒有作色粉測試。環保署指，調查人員到場時河水已回復正常，現場亦沒有發現魚類死亡，水質指數均正常，已抽取水樣本作進一步詳細調查。
據網民大約中午時發布的圖片，屯門河近卓爾居的一段河道泛起大面積的紅色。環保署今晚（15日）稱，下午約5時接報，指屯門河面有河水呈現紅色，環保署與渠務署隨即派員到現場調查。
及後河水顏色回復正常 水質指數維持正常
署方指，調查人員到場發現河水已回復正常，沒有呈現紅色，亦沒有發現魚類死亡，而即場檢驗亦顯示酸鹼值、溶解氧等水質指數均維持正常。環保署人員已抽取水樣本作進一步詳細調查。
渠務署確認沒有在現場進行色粉測試 正與渠務署跟進事件
環保署表示，經初步調查，懷疑有人使用紅色色粉作渠管檢測，惟渠務署已確認該署沒有在現場進行色粉測試，環保署和渠務署會繼續跟進事件。
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