屯門南延線明年建高架橋　採用V型橋墩　減少對屯門河景觀影響

港鐵去年動工的屯門南延綫工程目標於2030年落成，屆時屯馬綫屯門站會向南延伸約2.4公里，新增16區站及屯門南站。港鐵表示，明年將在屯門河上建造高架橋，料2028年完成，高架橋橋墩會沿河岸興建，跨河鐵路則會採用兩個V型橋墩承托約1.1萬公噸橋身結構，減少橋墩數量，從而減少對河道美觀影響，保留屯門河開闊視野。港鐵稱目前工程暫未到接駁階段，故無急切需要在收車後「黃金兩小時」施工，因此不影響屯馬綫營運。



屯門南延綫工程明年將在屯門河上建造高架橋，料2028年完成，高橋橋會河岸興建，跨河鐵路則會採用兩個V型橋墩承托約1.1萬公噸橋身結構，減少橋墩數量。（港鐵提供）

高架橋75%在屯門河上

港鐵表示，屯馬南延線工程明年會展開高架橋建造，鐵路高架橋長約1.7公里，當中1.3公里、即超過75%會在屯門河上，包括一條長約250米的跨河鐵路橋。

為減少佔用河道，港鐵指已規劃鐵路走線及高架橋設計，高架橋會沿河岸興建，盡量減少橋墩數量，橋墩設計會更纖巧。至於跨河鐵路橋則會採用兩個V型橋墩承托約1.1萬公噸橋身結構，減少橋墩數量保留開揚視野，盡量將對河道景觀影響減至最低。

屯門南延綫工程明年將在屯門河上建造高架橋，料2028年完成，高架橋橋墩會沿河岸興建，跨河鐵路則會採用兩個V型橋墩承托約1.1萬公噸橋身結構，減少橋墩數量。（港鐵提供）

港鐵又說，建造鐵路高架橋時，會分階段在屯門河道建造臨時工作平台及相關地基，因地制宜採用不同工作台，以減少佔用河道空間，施工建造橋墩及高架橋結構，再鋪設路軌及架空纜，並做機電及屋宇裝備工程。

港鐵稱，由於工程暫未到接駁屯門站階段，且是延伸工程並非在現有路線中間增加車站，料不須用到收車後的「黃金兩小時」，暫不影響屯馬綫營運。

屯門南延綫工程明年將在屯門河上建造高架橋，料2028年完成。（港鐵提供）

屯門南延綫項目落成後，料能服務超過10萬居民，繁忙時段由屯門碼頭經鐵路往屯門站交通時間較現時可以快一半。港鐵補充，為了避免工程對屯門河水質造成影響，高架橋的工作平台會用隔泥幕圍封工地，防止建築物料流入河中，日後也會重置及升級社區設施。