僅得三個標準場　冰總冀政府增冰球訓練場：更多潛力球員在港發展

說起香港冰球，除了今次港隊受襲事件，大家可能較有印象的是前年的播錯國歌風波。中國香港冰球總會主席陳恩永接受《香港01》專訪稱，冰球總會已換了新班子，亦已跟從當局提出的方針改善管治效能。至於談到香港冰球發展，陳恩永指現時香港只有三個標準冰場可供冰球隊訓練，令不少有潛力、熱愛冰球的球員需要在假期時前往內地或外國訓練，亦有些球員會轉往外國發展，認為如果政府能增加冰場，對所有冰上運動來說都是好事。



中國香港冰球總會主席陳恩永（中）今日（15日）接受《香港01》專訪，指現時香港只有三個標準冰場可以用來供冰球隊訓練，令不少有潛力、熱愛冰球的球員需要在假期時前往國內或外國訓練。（廖雁雄攝）

冰球總會積極尋找不同贊助 感激不少場地提供者協助

冰球港隊現有球員年齡介16歲至41歲，且部都是業餘球員，各有正職；冰球不在香港體育學院的精英體育項目，冰球球員並不會得到來自體院的資助。對此，陳恩永表示明白體院資源亦有限，而政府亦一直支持不同體育項目發展，現時冰球總會有積極尋找不同贊助，亦很感激不少場地提供者的協助。

陳恩永談「雞與雞蛋」問題：有成績先有多啲資助

他又說，很多時候球員都需要自費購買比賽裝備，基本入門的裝備包括頭盔、溜冰鞋及冰球棍等，價錢大約也要4000至5000元，再進階點的便要上萬元。陳恩永指冰球總會現時會集中資助港隊球員，「冇理由代表香港出賽要自費」。另一方面就是希望令港隊能在國際賽事上拿到更好成績，因為「有成績先有多啲資助」，這個「雞與雞蛋」的問題無法避免。

陳恩永指冰球總會現時會集中資助港隊球員，「冇理由代表香港出賽要自費」。另一方面就是希望令港隊能在國際賽事上拿到更好成績，因為「有成績先有多啲資助」。（廖雁雄攝）

陳恩永舉例指，以前單車港隊有好成績時，便有單車館等配套出現；近年劍擊港隊接連勇奪佳績，政府的推廣力度又會加大。希望日後政府可以增設更多可用作冰球訓練的場地，令更多有潛力的球員可以在港發展。

冰球港隊隊長梁健邦亦認同場地是一個比較主要的限制，數量有限，加上冰時短，而且要與其他冰上運動「爭」場地，即使他想成為全職冰球運動員，也未必有太多機會去訓練。他續指，近年冰球隊表現不錯，亦越來越好，如前年女子冰球隊在世錦賽就拿到了冠軍，男子隊前年及去年亦奪得銅牌，今次亞冬運更打出了目前最佳成績，希望冰球在香港仍希發展空間。

冰球港隊教練Durant Carey Richard：香港冰球員不比外國球員遜色

冰球港隊教練Durant Carey Richard就認為，香港冰球員並不比外國球員遜色，但缺乏場地及資源去訓練。他表示運動員只有多訓練才會更進步，因此政府應考慮增設場地。Durant Carey Richard是冰球總會特地從外國請來的教練，陳恩永說香港冰球發展因資源匱乏，缺乏專業場地之外，亦缺乏專業教練。但他有信心未來冰球發展會更好，亦會繼續推動冰球隊在國際賽事上走得更遠。

冰總已跟從政府提出方針改善管治效能

就前年的「國歌風波」，陳恩永指現時冰球總會已換了新班子，亦已跟從政府提出的方針去改善管治效能。至於與港協暨奧委會關係，陳恩永他指對方一直支持不同運動總會，今次港隊遇襲一事上，港協暨奧委會亦有提供協助，相信事件已過去，對方亦是「對事不對人」。