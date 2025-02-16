簡樸房｜何永賢：劣質劏房寬限期研延長至3年　拒抽氣扇代替設窗

政府用以取代劏房的「簡樸房」，諮詢期剛結束。房屋局局長何永賢今日（16日）出席電台節目時表示，考慮容許劣質劏房改造成「簡樸房」的寬限期，由1至2年延長至3年。她表示，當局研究諮詢期所得意見後，會檢視有無地方可以調整，重申爭取今年內立法。



何永賢今早在商台節目表示，當局會將收到的建議書內容分類，現正展開分析，再檢視如何修正最初的建議。在收到的建議中，包括要求設立「起始租金」、訂立「人均面積」等。不過她表示，如果面積增加、但租金要低。，在商業社會中，對業主來說肯定有矛盾。

何永賢她表示，原本建議立法後的寛限期為12至24個月，但收到的建議中希望可有36個月，以便業主和租客都多些時間去處理，如搬遷、改造工程等。她表示爭取今年内立法，通過後會有一個登記期；如業主認為單位已合規，可以不用登記，馬上申請成為「簡樸房」。

她重申，如果過了一年登記期，業主沒有登記下繼續經營不合規格劏房，當局即可以執法，提出檢控。

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有建議提出改以抽氣扇或窗戶面向光井代替，取代「簡樸房」必須加裝窗戶。何永賢認為若以抽氣扇代替，住戶形同繼續居於「盒子屋」，與合理居住環境距離太遠。何永賢又說，如要考慮接受「光井」，要考慮需符合哪些條件，例如至少可出入清理垃圾、有一定面積、空氣要流通。

有劏房戶表示希望原區安置，何永賢稱未必能做到，她認為劏房戶的子女在政府轄下房屋生活，一定會健康成長。

她表示，發展局清楚計算未來10年的土地需求，期間的公營房屋規劃已能滿足市民需求，相信已扭轉本港房屋供應不足的局面。