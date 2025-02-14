啟德體育園周日6.3萬人最後演練　設網站實時顯示散場人流

撰文：林遠航
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啟德體育園將於周日（16日）舉行正式開幕前最後一次演練，屆時三個場館會同時進行，將有63,000人參與，測試項目包括模擬要員或外賓到訪的場景。為配合正式開幕，跨部門小組聯合各部門將於演當日推出「離場易」網站，以人工智能實時分析，可顯示離場時間、人流密度、離場路線等資訊，方便觀眾選擇離場方法。

啟德體育園將於周日（16日）舉行開幕前最後一次演練。（資料圖片）

啟德體育園將3月1日正式開幕，將於周日（16日）舉行開幕前最後一次演練。演練參與人數達63,000，當中公眾人士、公務員各佔約一半，是最多公眾人士參與的一次。三個場館將同時演練，在當日下午3時起開放入場，其中僅經過安檢程序，觀眾要在當日下午5時前就座，演練預計傍晚6時完結。

啟德體育園將於周日（16日）舉行正式開幕前最後一次演練，當局今日舉行跨部門記者會。（歐嘉樂攝）
跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴指，當日主場館將舉行「啟德主場館繽Fun Day」作綜藝活動測試。（歐嘉樂攝）

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴指，當日主場館將舉行「啟德主場館繽Fun Day」作綜藝活動測試，表演及幕後工作人員達600人，並會關閉天幕；「演練專責組」將負責模擬要員或外賓到訪啟德主場館，並測試相關配套安排。

周一鳴又指表示，為配合正式開幕，跨部門小組聯合各部門推出「離場易」網站，是全港首個以人工智能實時分析離場情況的網站，顯示體育園附近的人流密度、離場時間及路線，及前往各交通工具的時間，方便觀眾選擇離場方法。被問到開發成本，周一鳴回應指成本有限，費用由文體旅局負責。

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運輸署助理署長/市區鄒炳基指，兩間巴士公司將會在散場時段開辦十條特別巴士路線，共安排約50輛巴士提供班次服務。（歐嘉樂攝）

運輸署助理署長/市區鄒炳基指，考慮到參與演練人數與上兩次演練相若，署方在加強公共運輸服務方面的安排亦與上兩次相近。兩間巴士公司將會在散場時段開辦十條特別巴士路線，共安排約50輛巴士提供班次服務。

就有巴士公司表示，啟德體育園巴士泊位少，沒有地方停泊後備巴士，鄒炳基指，署方十分重視有關意見，因此在周日的演練中，會安排兩間巴士公司在其中三個較長的上客點同時停泊兩部巴士，並會善用上落客區內的七個備用巴士停泊處，以加快疏導人潮。另外，宋皇臺道上落客區第二期工程，預計於3月完工，可停泊30架巴士，消化離場觀眾。

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