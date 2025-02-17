消委會．BB護臀膏｜施巴、QV含防腐劑　外國限成份用於嬰幼兒產品

消委會分析市面16款常見BB護臀膏，其中兩款產品含有外國限用於嬰幼兒用品的防腐劑。其中香港常見品牌Baby Sebamed施巴防衛便疹膏含有的防腐劑，美國FDA指該成份或致嘔吐、腹瀉、脫水，法國更指嬰幼兒尿布位置應避免使用該成份。QV嬰兒尿布疹護膚膏亦含有防腐劑，該成份可能干擾內分泌及致敏，皮膚有傷口不應使用。廠商回覆指含量遠低於歐盟和東盟要求的上限。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，因不知道產品內防腐劑的濃度，無法評估塗抹在尿疹上的風險。她建議首次使用時，可先少量塗抹在嬰兒相關部位，作過敏測試，有改善情況後才繼續使用。



施巴含防腐劑 法國指尿布位置不應使用該成份

若護臀膏添加了一些受關注的成份，例如香料及香料致敏物質、某些精油成分、植物萃取物或防腐劑等，較有可能會刺激皮膚、致敏、令尿布疹惡化，甚至會對神經系統產生不良影響。消委會分析市面16款常見的護臀膏樣本， 當中7成半，即12款樣本含受關注成份。

防腐劑方面，港人常用品牌施巴防衛便疹膏標示含有苯氧乙醇。美國食品藥物管理局（FDA）曾提醒公眾，嬰幼兒可能透過母乳，攝入乳房護理霜所含的苯氧乙醇，因而影響中樞神經系統，可導致嘔吐、腹瀉，甚至脫水。法國國家醫藥及健康產品安全局更表示，用於嬰幼兒尿布位置的產品不應使用苯氧乙醇。

消委會指，施巴防衛便疹膏含有1款香料和香料致敏物質，以及1種其他受關注成份。（林子慰攝）

QV含防腐劑 皮膚有傷口應避免使用該成份

另一個港人常用品牌QV嬰兒尿布疹護膚膏，則標示含有防腐劑對羥基苯甲酸甲酯。部分對羥基苯甲酸酯類屬潛在內分泌干擾物，及其具致敏風險，若皮膚有傷口更應避免使用。

QV嬰兒廠商回覆消委會，指產品中的對羥基苯甲酸甲酯含量，遠低於歐盟和東盟的規定。回覆又引述美國FDA指，沒有信息顯示化妝品中使用該成份，對人類健康有影響。

▼ 12款含受關注成份護臀膏 ▼



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僅4款不含香料或受關注成份

16款樣本中，只有4款不含任何受關注成份，包括法國貝兒Biolane的EXPERT有機抗敏換片膏、法國品牌mustela的維他命換片護膚膏123、天然療妥的消退尿布紅疹軟膏，以及西班牙品牌suavinex的寶寶深層護臀舒緩膏。

▼ 4款不含受關注成份護臀膏 ▼

