退休海關涉與妻騙房津150萬 需索醫療報告等求押後 案4.14再訊
撰文：陳蓉
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退休海關督察與其會計師妻子涉詐騙政府公務員住宿津貼達150萬港元。案件今（17日）於東區裁判法院提堂，辯方申請暫時毋須答辯，因被告聘請了新的法律團隊，需索取醫療報告、廉政公署文件以及商討控罪，案件押後至4月14日再訊。二名被告准以原有條件保釋，以5千元現金保釋、不得離開香港及接觸證人。
被告劉斌（56歲，退休海關督察）及劉菁（51歲，會計師）被控一項欺詐罪，指他們於2014年7月23日至2022年7月24日期間，藉作欺騙，向庫務署署長隱瞞在居所資助計劃福利申請書內有關油麻地住宅資料的有變動，而影響劉斌領取公務員房屋福利的資格，並意圖詐騙而誘使庫務署署長繼續向劉斌批出為數港幣1,507,909.74元的福利，並容許劉斌以優惠利率償還貸款，而導致劉斌獲得利益，或政府蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。
案件編號：ESCC3098/2024
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