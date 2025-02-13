的士罷駛不怕沒市民支持？發起人稱已沒有選擇：業界只係一班蟻民

高德地圖（高德打車）提供白牌車服務引起的士業最新反彈，業界醞釀若政府下周三（19日）前未有正面回應取締白牌車，將於3月5日起「暫停載客」不少於5日。該會議主持人兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今早（13日）在商台節目中批評政府取諦白牌車一拖再拖，形容的士業如同蟻民，罷駛與國泰工會罷工本質相同，在無能為力下只能靠罷駛爭取權益：「我哋做的士呢行只係一個蟻民，我哋冇能力做咩嘢。」

黃羽庭又指政府未提出網約車立法框架白牌車已「做住先」，本質上都是非法，他質問：「如果我申請緊槍械牌照，係咪申請緊就可以拎住支槍通街行？」



的士業界擬於3月5日起「暫停載客服務」不少於5日。（資料圖片／盧翊銘攝）

業界代表︰政府2023年曾承諾在一年內完成立法取締白牌車

由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，在本周二以「非法白牌車 擾亂社會秩序 香港的士業 生死存亡」為主題召開會議。會上提到若政府於2月19日前未有滿意的回應，業界將於3月5日起「暫停載客服務」不少於5日，涉及數千架的士車主及司機，直至政府落實取締白牌車平台的時間表，以及檢控白牌車車主及司機。

黃羽庭今早在電台節目表示，的士業界曾在2023年林村許願廣場發起罷工，惟當時政府答應開會，並承諾在一年內完成立法取締白牌車，業界才願意暫停罷駛行動。他批評政府不負責任及無誠信，去年並無加強檢控白牌車，以致新加坡及內地的網約車平台，相繼在港營運白牌車業務。

香港的士同業大會會議主持人兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左）。（資料圖片）

批評政府「縱容」白牌車︰的士司機應該轉晒去揸私家車

有立法會議員不認同「少部份」的士業界從業人士，以極端手段要挾政府，犧牲公眾利益。黃羽庭認為立法會的職責為立法，不應鼓勵違法行為，更不點名批評該名立法會議員「根本不適宜做議員」。他強調即使白牌車有民意需求，但執法部門仍要依法檢控，不能在白牌車「非法變合法」前，要求的士業界容忍相關違法行為。

黃羽庭認同網約車合法化，但稱「網約唔一定要用白牌車」，並強調自回歸以來的士牌照都是通過競投所得，惟政府一方面對的士業界採取違例記分制，另一方面「縱容」白牌車，損害車主及司機的利益，建議「的士司機應該唔好揸的士，轉晒去揸私家車。」

上月《香港01》實測高德地圖（高德打車），發現已提供網約私家車。（資料圖片／楊凱力攝）

稱的士業界如「蟻民」無能為力 罷駛非為爭取市民支持

黃羽庭又指，自網約車平台Uber攻港已有11年，相反Uber進軍澳門後，當地政府立刻「趕走」該平台，並向市民提供網約的士服務作代替。他批評政府一拖再拖，直至上周開會仍未能向提供取締白牌車的時間表，因此業界方決定罷駛行動。

黃羽庭認為，的士業界罷駛與國泰工會罷工的本質相同，同樣在無能為力的情況下，只能影響到他人，以罷工的方式爭取權益。他又稱，的士業已經沒有選擇，罷駛並非為了爭取市民支持，「我哋做的士呢行只係一個蟻民，我哋冇能力做咩嘢。」