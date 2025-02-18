啟德體育園開幕未談京官會否出席　李家超：我會主禮　官員都參與

啟德體育園3月1日開幕，早前有報道指中央官員可能會訪港出席，行政長官李家超今日（18日）在行政會議開會前見記者，被問到京官會否出席開幕禮時，他未有正面回應，稱體育園開幕是香港的大事，「我一定會出席主禮啦」，特區官員都會共同參與。對於開幕禮電視台未能直播，李家超表示製作公司已作出短期內可以做得最好的安排。



2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

兩日逾9000人次探大熊貓龍鳳胎

李家超在開場白表示，今天是24節氣雨水，代表春回大地，大熊貓龍鳳胎和公眾見面，反應熾熱，兩日超過9000人次到海洋公園探望，文藝活動會一浪接一浪，3月1日啟德開幕隆重盛大，將是香港文體旅的重要時刻，稍後會公佈細節。

他表示，3月4日至9日，體育園會率先上演世界格蘭披治桌球大獎賽，3月9日有LIV GOLF，形容去年很成功舉辦。他續指。3月15日起西九文化區M+會舉行畢加索展覽，3月下旬2025巴塞爾藝術展會在香港舉行，預計吸引40萬人次入場。同時3月28日至30日，體育園會舉行國際七人欖球賽，觀眾人數會增加到5萬人，料帶動周邊餐飲消費。

2月18日，行政長官李家超出席在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

三月連串活動為香港吸引84萬旅客 帶來33億消費額

李家超預告，三月有多個大型會議 、展覽，如珠寶展、國際影視展、第五屆亞洲科技變革峰會在香港舉行，預計帶來1萬高增值旅客，預計上半年共吸引84萬旅客，帶來33億消費額。

他續指，3月1日都是CEPA實施日期，在金融、建築、檢測、認證、電影電視增添開放措施，允許香港測量企業備案在廣東提供服務等，新修訂的協議在大部分服務領域取消香港服務提供者需要在港經營3年的規定。國家商務部和特區政府將在港合辦CEPA宣講會，多個中央部委代表，將按照不同行業的安排作介紹。

他感謝中央支持，感謝各部委專門赴港解說。李家超續說，CEPA 2003年推出以來，為香港帶來龐大經濟效益，內地香港基本實現服務貿易自由化，關稅優惠突破102億人民幣，去年貿易總額超過4萬8000億港元。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

公屋輪候時間跌至5.3年

民生方面，李家超說公屋輪候時間減少，去年平均輪候下跌至5.3年，創六年新低。他指，體現了「六年封頂、縮短輪候時間」的目標。他指，本屆政府上任時，公屋輪候最長時間是6.1年，現在縮短了9個半月，能改善住戶環境，省下租金。他指，本屆政府上任後，提出興建萬個簡約公屋，目標是縮短到4.5年，現時工程已經陸續開展，第二期簡約公屋項目會在下星期開始接受申請。

李家超說，一國兩制之下，香港同享優勢，機遇大於挑戰，只要團結一致，敢於改革創新，踏上國家發展的快車。

2月13日，行政長官李家超召集司局長開會聽取滙報，總結夏寶龍的指導和意見。（李家超FB）

撤換不符中央要求官員？李家超：會指導改善 對團隊有信心

對於夏寶龍南下時要求香港官員敢於破局，政界分析中央覺得政府未來部署欠缺創新思維，只是原地踏步，李家超被問到港府會否有破局時間表，如果有官員長期不達標，會否換走不符中央要求的官員，他表示首先感謝夏寶龍來河套區考察，表示他從哈爾濱回來第二日已經主持會議，就夏寶龍提出的意見意見及指導討論。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

他說整個香港政府思想方面要進一步改革破局，牢記時不我待的緊迫性，上任推行不同改革，不少「改革從零變一」，例如針對不同制度體制的短板而推出改革措施，政府文化、政府行事速度都有改善，要求沒有最好只有更好，改革要不斷做，部分大改革、部分短板地方久久為功。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

他表示要有2個思想，包括記住改革、敢於破局；牢記緊迫性，針對改革經常他提出要求、夏寶龍主任提出方向，令走的路要對、方向要對，在國家發展大局取得最大成果。他說如官員做得不理想，他會提出指導方向改善，對管治團隊有信心，指大家已經團結、有共識，以結果為目標，社會問題每日都存在，會產生新的問題會不斷努力。

李家超今日稱公屋輪候時間減少，去年平均輪候時間下跌至5.3年，是六年以來的最低點。（黃浩謙攝）

夏寶龍訪港時不在場 李家超：司局長各司其職向港澳辦解說

對於夏寶龍訪港時李家超不在場，他說與澳門特首岑浩輝出席哈爾濱亞冬會，表示夏寶龍很忙，強調與夏寶龍有良好溝通，支持司局長各司其職、獨當一面，支持司局長就自己問題向不同人解說、向港澳辦介紹自己工作範疇，體現司局長各司其職、優勢互補，感謝夏寶龍指明方向。他說哈爾濱回來後即舉行會議，提醒要改革破局牢記做事緊迫性，指明5方面要加把勁，包括北都簡化程序、河套區思想要突破大力推動機制對接、要求各單位針對金融航運貿易中心推動施政報告各項措施、用好一國兩制制度優勢。

的士。（黃浩謙攝）

李家超回應的士罷駛：激烈行動不能解決問題 不得民心

對於的士業界計劃下月5號停止載客不合作行動，抗議政府打擊白牌車不力，李家超被問到政府是否拖延交代規管網約車，以及會否增發現時只有1500張的出租車許可證，他表示政府立場清晰，的士服務要改善、網約車平台要規管、非法白牌車要打擊，「任何激烈行動不能成功解決問題， 不得民心，傷害市民利益」，形容可能會被別有用心人騎劫議題，「更加不得民心」。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

他引述不少的士團體表示不會參與，認為有問題要理性交流共同解決，稱運流局已經提出方案，解決的士服務是多年來累積的問題，明日（19日）交通諮詢委員會工作組會開會，邀請了的士業界、網約車平台出席，政府都會出席，是好機會讓大家理性交流意見，希望大家理性態度解決問題，做法最符合各方利益。

政務司司長陳國基（右二）聯同保安局局長鄧炳強（左二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）和運輸及物流局副局長廖振新（右一）出席啟德體育園演練。（政府新聞處圖片)

未正面談京官會否出席啟德體育園開幕

被問到3月1日啟德體育園開幕會否有直播，不作直播是否基於甚麼困難，李家超表示啟德體育園開幕對香港文化旅遊體育方面，都是歷史大事，「我哋梗係希望所有市民睇到當日開幕禮，以及開幕禮活動」，相信是大家開心期待的一晚，最重要確保市民在家收看免費電視看到開幕禮不同活動。

他表示開幕禮由製作公司籌辦，尋求合作伙伴應對挑戰，知道公司不斷努力，作出佢哋認為可以短期內做得最好嘅安排」，認為最主要確保市民當晚共同欣賞到精彩演出。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

有報道指，屆時可能有中央官員訪港出席主禮，李家超表示體育園開幕是香港的大事，「我一定會出席主禮啦」，特區官員都會共同參與，亦會營造為特區政府開心的盛事。

2月18日，行政長官李家超出席在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

公務員凍薪？李家超：各方面問題會在預算案公布

對於政府財赤削減開支力度，公務員會否凍薪，並由高官率先帶頭，李家超指預算案的不同內容明白大家熱切希望知道，財政司司長陳茂波正如火如荼努力工作，預算案進度已達尾聲，月底就會公布，他與陳茂波有溝通，各方面問題會在預算案解決及公布。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

望盡快建立數據庫識別潛在照顧者

對於勞福局早前表示，會建立數據庫識別潛在照顧者，被問到政府識別進度是否過慢，導致社區護理團隊需要做更多工作，李家超表示數據庫的建立符合各方利益，以便於識別和搜集有需要人士的資料，現時已經接觸很多不同部門以獲取資料。他指，局方已經與私隱專員公署接觸，他認為越早建立數據庫越好，因為更容易在法律允許的範圍內獲取資料信息。李家超重申希望數據庫盡快建立，現在社會有共識，要盡力去幫助隱藏照顧者。