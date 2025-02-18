啟德體育園｜政府稱2原因致電視台未能直播開幕　議員：欠說服力

耗資319億元興建的啟德體育園經過20次演練，終於將在3月1日開幕，據了解開幕儀式由中央電視台製作。不過，本港各大電視台當晚不能直播，須在一個半小時後才播放錄播影片，政府解釋是為配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要。



立法會議員江玉歡認為，現時評論對政府提供的理由，認為「唔係咁有說服力」，「冇乜嘢唔俾得人見，演練都喺咁。驚唔暢順唔直播，不如趁呢幾日諗掂佢。」



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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下午6:30開幕儀式設全長1.5小時表演 晚上9:30四間電視台播錄播

開幕儀式當晚6時半開始，在主場館有全長1.5小時表演，有大型舞蹈、體育、歌唱演出，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」等主題，並有跨年齡、跨世代的演出嘉賓，包括本地、內地的體育和文娛界代表。

4個本地免費電視台（TVB、NOW TV、HOY TV及香港電台）均不能直播，只會於當晚9時半播放錄播影片，央視則在稍後時間於內地媒體平台播放。

文體旅局解釋電視不直播：配合電視台運作和播放安排及節目製作需要

文化體育及旅遊局回覆傳媒查詢時解釋，為配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要，故安排於開幕典禮於當晚9時30分播放。

▼2月16日 啟德體育園開幕前3個場館最後共同演練▼



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官場消息：典禮播放時間較長，剪輯後播出較符合電視台運作

有傳媒引述官場知情人士表示，直播開幕禮涉及複雜技術因素，包括要遷就廣告時段、新聞報道以至節目效果等，而今次典禮播放時間較長，剪輯後播出較符合電視台運作。至於為何不安排由港台直播，據悉當局目標一直是四台聯播，並放在最多人收看的電視台頻道播放，倘只有港台直播，也要關注收視率問題。

有傳因央視有份製作今開幕儀式，但官場消息指兩者無關係，央視當晚亦不會播放開幕禮，而是之後才於媒體平台播出。

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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江玉歡：有乜蝦碌，香港人會容忍 無理由無法電視直播

立法會議員江玉歡認為，現時評論對政府提供的理由，認為「唔係咁有說服力」，「唔相信有任何嘢解決唔到」，「官員要有信心，有乜蝦碌，香港人會容忍。」她認為國際級巨星樂隊Coldplay都可來香港演，不相信有任何問題解決不到，無理由無法進行電視直播，除非真有不能解決問題。

冇乜嘢唔俾得人見，演練都喺咁。驚唔暢順唔直播，不如趁呢幾日諗掂佢。 立法會議員江玉歡

江玉歡說，市民很期待啟德體育園開幕，所以即使每次演練花費不菲，市民都是諒解，「市民去唔到（開幕）現場，都想親身即時感受，開機（直播）應會感動。」