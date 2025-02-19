長壽食物｜日本人瑞常吃10食物豆腐第3 納豆第7　長壽6秘訣碗要細

日本人以長壽著名，且冠絕全球，據世衞WHO的2024年版《世界衞生統計》顯示，平均壽命最長的國家是日本，為84.5歲；第二是新加坡83.9歲，第三是韓國83.8歲。首三甲均是亞洲國家，日本更連續兩年奪冠，日本人究竟有什麼長壽秘訣？他們除了吃魚生、壽司、拉麵，人瑞常吃的會是哪些食物？飲食習慣有什麼可以值得參考？



長壽食物｜300位過百歲人瑞最常吃的10大食物

日本TBS節目《この差って何ですか？》就曾訪問300位過百歲的人瑞「每星期有什麼食材你會吃3天或以上？」從而票選出前10位食材他們會常吃。例如102歲的箱石婆婆每天會吃乳酪溝朱古力粉；102歲的遠藤婆婆每天則會吃秋葵和納豆；而102歲的高橋婆婆每天都會吃醋苦瓜。如果你也想像他們活得健康長壽，不妨參考。

長壽食物１：豬肉｜255人投票

以為肥膩不健康的豬肉，竟是日本人瑞最愛的食物。（unsplash）

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長壽食物2：乳酪｜236人投票

乳酪有236人投票，佔第二位。（gettyImage）

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長壽食物3：豆腐｜230人投票

日本人愛吃的豆腐排第三（VCG）

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長壽食物4：鯖魚｜192人投票

鯖魚益處不比三文魚少，也是日本人的日常美食。 (資料圖片)

長壽食物5：大白菜｜159人投票

大白菜有159人投票，排第五。(資料圖片)

長壽食物6：雞肉｜149人投票

雞肉排第六 (資料圖片)

長壽食物7：納豆｜130人投票

納豆可算是日本人的國民美食，只排第七。（envato）

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長壽食物8：三文魚扒｜123人投票

三文魚扒竟排第八，只略勝梅乾。(envato)

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長壽食物9：梅乾｜92人投票

梅乾第九，僅勝番茄。（photoAC）

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長壽食物10：番茄｜83人投票

番茄排榜末，也是10長壽食物之選。（pexels）

除了食物，日本人的飲食習慣與健康延壽也息息相關，以下列出日本人的6個飲食習慣，有多少也是你的生活日常？

日本人6大飲食習慣

1.碗碟愈小愈好

日本人認為吃東西時以小分量為主，有助減慢進食速度，才更易知道自己需要吃什麼，也避免吃得過量。因此，日本人一般都會優先考慮用小碟子裝食物，而非用一個大碟，有助防止暴飲暴食，保持健康的體重。

用小容量的容器來盛載食物，有助減慢進食速度。（photo-ac）

2.吃到80%飽

從你進食第一口開始，大腦約需20分鐘才能發出飽腹信號，因此不要吃得太快，以免在大腦未覺飽時愈吃愈多，超出實際所需分量。不少日本人用餐的規則就是只吃80%飽，或是將食物分成10份並只吃其中8份，有剩的話，可放入便當盒或放在雪櫃保存，不怕浪費。

宜慢慢進食，吃至8分飽就該停了，不然有機會太飽。（photo-ac）

3.攝取1茶匙油和0.9克鹽

長野縣是日本最健康的地區之一，平均壽命約為80-87歲，有調查發現長野縣居民以往平均每天攝入15.1克鹽，對健康有不良影響。相反，隨住減鹽飲食慢慢普及，專家建議把用鹽量減少到0.9克、食油約1茶匙已夠，這才使他們活得更健康。

4.喜歡走路多於運動

許多日本老年人仍十分活躍，最喜歡的運動就是在居住的社區附近步行，他們會一邊散步一邊閒談，有日本人形容：「你走路、你說話、你鍛煉身體，這有助建立一種社區意識。」

散步也是日本人的一種社交方式。（photo-ac）

5.多吃豆腐

豆腐也是日本飲食的一大特色，能讓你的皮膚保持彈性、看起來更年輕。此外，豆腐可以降低患心臟病和癌症的風險，亦由於它熱量低，並有助保持健康的體重。

6.用蒸氣浴或淋浴

蒸氣浴不僅可放鬆身心，對我們的健康也有好處。家中沒有桑拿或蒸氣設備的話，淋個熱水浴也不錯，建議配合對皮膚有益的精油來淋浴，並不要蒸得太久，以免身體過熱、傷害肌膚。

資料來源：《Bright Side》