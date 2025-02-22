松本清5款人氣日本藥妝推薦　Chiikawa果香磨砂膏溫和去角質必買

來自日本的知名連鎖藥妝店松本清，不僅提供琳瑯滿目的美妝產品，更是許多美妝愛好者心中的聖地。



這次，我們特別挑選出幾款人氣商品，從身體磨砂到潤彩唇膏，讓你的美麗從頭到腳都無懈可擊。

松本清精選5款熱賣商品推薦，從身體到臉部全方位好物䈭羅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

松本清5款熱銷美妝保養商品推薦（LIHAW官網；01製圖）

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1. 粧美堂SHOBIDO吉伊卡哇Chiikawa身體磨砂膏

這款磨砂膏能溫和去除肌膚角質，讓你的皮膚瞬間變得光滑柔嫩，內含乳木果油、甘油和桃葉提取物，滋潤效果滿分。在沐浴時，只需取適量磨砂膏，加點水輕揉至質地柔軟，然後輕輕按摩於粗糙部位，效果立竿見影，一共推出吉伊卡哇、小八、烏薩奇三款，分別為水蜜桃、白桃、柑橘蜜桃味，香氣相當治癒人心，完全是顏值與實用性兼具的好物。

2. FIANCÉE美髮塑型棒

這款定型棒是頭髮的救世主，特別是對於那些不聽話的瀏海。無論是早晨趕時間還是午後補妝，它都能讓你的髮絲瞬間回到最佳狀態。刷頭大小適中，特別好刷瀏海，富含保濕、滋潤成分，不僅能固定髮型，還賦予秀髮自然光澤，不黏膩也不會讓頭髮變硬。小巧設計方便隨身攜帶，讓你隨時隨地都能擁有完美髮型和迷人髮香，這款還貼心附贈髮圈，CP值絕佳。

3. CEZANNE潤彩唇膏#105

開架價格就能擁有專櫃質感！CEZANNE潤彩唇膏色號#105的紅棕色調可鹽可甜，無論什麼場合都能輕鬆駕馭。唇膏質地細膩易上色，長時間保持亮麗的妝效，讓你的雙唇宛如天生自帶光環。這款唇膏絕對是化妝包裡的必備單品，一抹即能提升整體氣質，讓你自信滿滿地面對每一天。

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4. LIHAW保濕修護面膜

這款LIHAW面膜在松本清可是銷售冠軍，內含四種積雪草成分，提供五倍保濕效果，讓你的肌膚充滿水嫩光澤。敷完後，面膜上的多餘精華還能用來滋潤脖子，真正物盡其用。每袋含有十片面膜，以高性價比讓你輕鬆擁有居家護膚的奢華體驗，被譽為爛臉救星當之無愧。

5. ARTiS di Voce香氛保濕護手霜——檀嶼

這款護手霜是乾燥雙手的福音，含有玻尿酸和維他命等滋養成分，瞬間補水保濕，讓雙手柔嫩如絲。神經酰胺和植系潤膚劑提升肌膚質感，吸收快不粘膩。檀香、麝香和小豆蔻的香氣迷人，媲美小眾沙龍香，讓你在不經意間散發優雅氣息，喜愛木質調的你一定不能錯過。

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