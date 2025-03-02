日本櫻花2025｜絕美御朱印、御守限定開賣　神社保佑送禮自用一流

日本許多寺廟及神社時常是知名的賞櫻景點，若是境內有美麗的櫻花，大多也會因應季節而推出櫻花季限定御朱印或御守，讓來賞櫻參拜的遊客們都能購入參拜證明或祈願保佑，也為寺廟神社經營維護增加一點收入。



隨著2025年日本櫻花季的到來，日本各寺廟神社也開始陸續公布2025年櫻花季期間限定的御朱印及御守，本篇將整理一些特別的御朱印及御守提供大家參考。

2025日本櫻花季特選御朱印與御守，5間寺廟神社賞櫻必買獨特限定紀念品（點擊放大瀏覽）👇👇👇

2025年日本櫻花季 絕美限定御朱印、御守開賣 神社寺廟賞櫻必買（01製圖）

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東京都／古式神道 櫻神宮

御朱印

位於東京都世田谷區的「古式神道 櫻神宮（古式神道 桜神宮）」是觀賞較早盛開的河津櫻之著名景點。於三月的現在，境內的河津櫻亦已接近盛開，在社群平台上也可以看到許多來此賞櫻參拜的分享。這二款屬於櫻花季限定的御朱印，更是吸引了許多有在收集御朱印的朋友特地前來參拜。

御朱印資訊

初穂料：河津櫻御朱印500日圓（折合約26港元）；花帶御朱印600日圓（折合約31港元）



御守

除了美麗的御朱印外，還有超美的櫻花蕾絲御守，如果有來參拜也別忘了購入保佑自己或親友新的一年心想事成。

御守資訊

レース守／蕾絲御守：1,500日圓（折合約77港元）

期間：2025年全年限定（一人限定購入4個）

時間：9:00-17:00



參拜資訊

名稱：古式神道 桜神宮／古式神道 櫻神宮

地點：〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-21-3

開放時間：境內無休；參拜時間9:00-17:00



靜岡縣／河童之寺 栖足寺

御朱印

位於靜岡縣河津町的「河童之寺 栖足寺（かっぱの寺 栖足寺）」是河津町觀賞河津櫻之著名寺廟，所以每年也會在河津櫻盛開的季節提供多款風格不同的御朱印供參拜者購買。

今年的櫻花季限定御朱印一共有三款，其中二款是跨4頁式的「春爛漫御朱印（春爛漫）」及「龍櫻御朱印（龍桜）」，提供以御朱印帳直接書寫，而沒有提供已經寫好的御朱印紙（書き置き）。另一款只有跨2頁式的櫻花祭限定御朱印「櫻咲（桜咲）」也非常精美。

御朱印資訊

初穂料：春爛漫御朱印4頁：2,000日圓（折合約103港元）；龍櫻御朱印4頁：3,000日圓（折合約155港元）；櫻咲御朱印2頁：1,000日圓（折合約51港元）

期間：2月1日至3月9日

時間：9:00-16:00



參拜資訊

名稱：かっぱの寺 栖足寺／河童之寺 栖足寺

地點：〒413-0515 静岡県賀茂郡河津町谷津 256

開放時間：9:00-16:00



靜岡縣／川津来宮神社

御朱印

位於靜岡縣河津町知名河津櫻觀賞景點旁的「川津來宮神社（川津来宮神社）」是前往欣賞河津櫻者都會前往參拜的神社之一。來到川津來宮神社參拜時，可以購入這個御朱印。特別繪製的櫻花樹下還有著守護神明安全的小鳥圖案，充分呈現了川津來宮神社的神話精神。

御朱印資訊

初穂料：見開き御朱印（河津桜）1,000日圓（折合約51港元）



除了季節限定御朱印外，切割款的御朱印特別使用櫻花與酒為主題的式樣表現「花見酒」，一邊賞櫻的同時，一邊喝酒以慶祝春天到來。

御朱印資訊

初穂料：切り絵御朱印（花見酒）1,200日圓（折合約62港元）



參拜資訊

名稱：川津来宮神社

地點：〒413-0504 静岡県賀茂郡河津町田中 154

開放時間：9:00-17:00



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奈良／御靈神社

御朱印

位於奈良的「御靈神社（御霊神社）」最著名的就是隨著四季推出的季節限定剪紙御朱印，今年春季的御朱印也已經公布，以粉色及櫻花為主題的剪影中，還有著美麗的紫藤及綠意，圖騰的樣式也非常的精美。

御朱印資訊

初穂料：季節的御朱印（春）1,500日圓（折合約77港元）

期間：2025年全年限定，售完即止

時間：10:00-12:00、13:00-16:00



御守

由於神社庭院裝飾著垂枝櫻花，所以推出的卡片型剪紙御守是以在大鳥居後面的神社後綻放的櫻花為印象，以剪紙方式呈現。背面是以匾額圖案呈現神社名稱，上面寫著的「御靈神社」字樣，是由住持所書寫的。主要祈求的是良緣，就象美麗花朵盛開一般。

御守資訊

名稱：咲良守／櫻花御守700日圓（折合約36港元）

期間：2025年全年限定

時間：10:00-12:00、13:00-16:00



參拜資訊

名稱：御靈神社

地點：〒630−8321 奈良市薬師堂町24番地

開放時間：8:00-16:30



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東京都／感通寺

御首題、御朱印

位於東京都新宿區的「感通寺」境內由於不是河津櫻，開花的時間比較晚一點，但美麗的剪紙御朱印從二月初就開始販售了，所以也可以為了美麗的御朱印前往參拜喔！

御首題、御朱印資訊

初穂料：御首題1,200日圓（折合約62港元）／御朱印1,000日圓（折合約51港元）

期間：御首題2月1日至3月31日，售完即止／御朱印1月24日起販售，售完即止

時間：10:00-16:00



參拜資訊

名稱：感通寺

地點：〒162-0044 東京都新宿区喜久井町 39



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日本櫻花季即將開跑，到各神社賞櫻時也可以購入美麗紀念品

今年3月，日本部分地區的河津櫻都已悄悄盛開，最近有要到日本旅遊的朋友，幸運的話應該都可以先觀賞到早開櫻花的美景。已打算前往知名的賞櫻神社或寺廟參拜的話，也別忘了在參拜結束後購入美麗的御守或御朱印，在支持寺廟神社的同時，也為自己留下2025年的賞櫻紀念！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】