大灣區養老｜多4間院舍上榜 3.1起加至15間 遍布城市涵蓋江門市
撰文：何瑞芬
出版：更新：
社會福利署今日（20日）宣布增加「廣東院舍照顧服務計劃」認可安老院，3月1日起，將新增4家安老院為認可服務機構，分布於江門、佛山和深圳，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位，現時參與計劃安老院總數會增至15間，涉及6個大灣區內地城市。
社署宣布，3月1日起，增加4間安老院參加廣東院舍照顧服務計劃，其中2間位於深圳，江門及佛山分別有1間，地址如下：
1、江門市新會區養老中心 江門市新會區會城街道南安路三巷68號
2、佛山市南海區桃苑福利中心有限公司（由聖恩護老院有限公司與內地機構合作營運） 佛山市南海區獅山鎮羅村狀元路1號
3、深圳市寶安區前海人壽幸福之家養老院（由北京安老院有限公司與內地機構合作營運） 深圳市寶安區新安街道海濱社區新安六路1099號
4、深高速深高樂康健康服務（深圳）有限公司（光明社會福利院）（由頤盈投資有限公司與內地機構合作營運） 深圳市光明區光明街道碧明路光明社會福利院101
連同現時的11家安老院，參與計劃的安老院總數將增至15家，所在的大灣區內地城市將增至6個，包括深圳、廣州、佛山、肇慶、中山和江門，為有意在大灣區內地城市養老的長者提供更多選擇。
院舍人手｜社署委員會倡設「護理保健師」職級 護理員課程增培訓審計報告｜長者院舍券計劃 有機構多收消耗品費 社署須加強審視院舍外勞被迫回水、加班 見證工友舉報被針對 外勞：無人敢講社署檢視殘疾院舍閉路電視新安排 孫玉菡：更嚴謹、風險位做更足保護兒童會2025年起引入AI閉路電視 偵測虐兒行為即發警號