師訓聾生被拒免費安排手譯　教大稱已度身訂造　提供綜合方法

《香港01》今日（20日）報道，一名聾人學生4年前入讀教大後，校方沒有按面試時說法，安排手語傳譯服務，改為提供不足三成的手譯費資助，其餘逾七成、約12.6萬元需由學生自資。教大早前回覆，僅稱會因應學生的特殊教育學習需要，提供適切支援。



教大今日（20日）在新春傳媒聚會回應提問，表示已「盡量幫手，與同學保持溝通」，而教大對特殊需要學生的支援，是「度身訂造」地提供「綜合方法」，包括即時字幕軟件等科技方法，並稱教大對聾人學生的支援已比其他院校更好。



《香港01》報道，一名雙耳深度聽障的學生，四年前入讀教大資助兼讀制學士課程，面試時校方曾稱會提供手語傳譯服務，惟臨近開學，卻以資源有限為由拒絕安排，改為提供其他支援，包括即時字幕、無線調頻系統（FM機）及安排同學寫課堂筆記，惟種種方法未能有效幫助她學習，她更一度被勸退學。最終經多番爭取，校方資助她不足三成的手譯費，其餘逾七成、即12.6萬元由她自資。

教大早前回覆，僅稱每年錄取過百位有特殊教育需要的學生，會因其需要提供學習上的適切支援。

就特殊學習需要，教大表示已為同學「度身訂造」支援，並提供「綜合方法」。（資料圖片）

教大：對聾生支援「進步緊」 比其他院校更好

學生事務長楊志豪今（20日）在新春傳媒聚會回應道，最後校方都有提供支援予該名學生，包括即時字幕軟件、同學協助寫課堂筆記等，稱校方已「盡量幫手，與同學保持溝通」，同學亦反映支援有幫助。

他又指，校方的政策是按每一個同學的需要，提供一個綜合方法，包括科技方法，有需要亦會提供手語傳譯。他指教大對聾人學生的支援已「進步緊」，甚至比其他院校更好，又稱已為該學生「度身訂造」有關支援。

教大於2013年取錄首名聾人學生，並曾一度為聾人學生免費提供手語傳譯服務，被問到為何現在取消相關服務，楊表示當時仍未任職，並不清楚。