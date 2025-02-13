流感康復仍好攰周身痛？醫生教4招+食1物回血　8大警示症狀須求醫

近月流感肆虐，不少後生仔都中招。但萬一流感過後，身體仍感疲憊不堪，就可能是「病毒後疲勞症候群」（Post Viral Fatigue Syndrome, PVFS）在作祟。有醫生指出，許多患者在流感或新冠肺炎康復後，仍長期受疲勞、腦霧、肌肉疼痛等症狀困擾，甚至影響日常生活。他提醒，若疲勞持續超過6個月，或出現8大警示症狀，應盡快求醫。



《當你沉睡時》劇照

甚麼是「病毒後疲勞症候群」？

重症科醫生黃軒日前在其FB專頁發文指出，PVFS是指患者在急性病毒感染（如流感、EB病毒、新冠病毒等）康復後，持續數週至數月出現無法以其他疾病解釋的慢性疲勞狀態。根據世界衛生組織統計，約10%至20%的流感患者可能發展為PVFS，而新冠肺炎後遺症中，疲勞更是最常見的症狀之一。

政府資助免費打流感疫苗｜9類人免費/資助流感針 附接種地點連結

PVFS的4大特徵：

1. 極度體能衰竭：輕微活動後疲勞加劇，休息後難以恢復。

2. 認知功能下降：專注力和記憶力減退，俗稱「腦霧」。

3. 持續性疼痛：肌肉關節痠痛、頭痛反覆發作。

4. 睡眠障礙*：即使長時間睡眠仍感疲倦。

《當你沉睡時》劇照

人瀕臨死亡會見「人生跑馬燈」？科學家首揭臨終前後腦電波活動

為何會出現疲勞？

黃軒醫生解釋，目前醫學界對PVFS的成因尚無定論，但主要理論包括：

1. 免疫系統失調：病毒感染可能引發慢性發炎反應，即使病毒已清除，免疫系統仍持續亢奮。

2. 粒線體功能受損：病毒可能破壞細胞能量工廠，導致能量合成不足，使人體長期處於「能量危機」。

3. 神經系統異常：病毒可透過「腦腸軸」影響中樞神經，擾亂自主神經調節。

4. 表觀遺傳變化：病毒感染可能改變基因表達模式，使身體持續處於「類生病狀態」。

砒霜｜哪些古人曾中毒亡？銀針真係可試毒？揭7大砒霜之謎

4招打破疲勞循環

黃軒醫生建議，若懷疑自己患上PVFS，應先就醫排除其他潛在疾病，如慢性病、內分泌失調、神經疾病等。之後可透過以下4大方法改善疲勞問題：

1. 階梯式活動管理

根據體能制定活動計劃，避免過度休息或勉強運動。採用「Pacing原則」，將每日活動量控制在引發症狀的50%以下，逐步重建耐受度。

2. 抗發炎飲食調整

增加攝取Omega-3脂肪酸（如深海魚、亞麻籽）和抗氧化劑（如莓果、深色蔬菜），減少精製糖與加工食品，有助降低體內發炎影響。

3. 光照與晝夜節律調節

每日早晨接觸自然光10至15分鐘，配合固定作息，可改善粒線體功能。研究顯示，PVFS患者普遍缺乏維他命D，適度補充亦有助益。

4. 認知行為療法（CBT）

透過心理介入打破「疲勞－焦慮－失眠」的惡性循環，特別對合併創傷後壓力症（PTSD）的患者效果顯著。

報復性辭職成2025新趨勢！研究揭打工仔忍了13個月 4大行業高危

何時應求醫？8大警示症狀

黃軒醫生提醒，若疲勞持續超過6個月，或合併以下8大症狀，需警惕可能發展為「慢性疲勞症候群」（ME/CFS），應盡快求醫：

1. 記憶力及專注力減弱

2. 運動後疲倦無力超過24小時

3. 睡眠無法消除疲勞

4. 肌肉不定時痠痛

5. 關節疼痛但無紅腫

6. 淋巴結疼痛

7. 持續喉嚨痛或異物感

8. 頭痛，且與之前不同

正視身體的求救訊號

黃軒醫生強調，病毒後疲勞症候群並非「心理作用」，而是免疫與神經系統受損的生理現象。患者常因外觀無異常而被誤解為「懶惰」，反而加重心理負擔。最重要的是接納自身狀態，尋求專業醫療與自我管理的平衡，逐步重拾生活主導權。