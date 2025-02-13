防流感飲食｜暴食作息亂大節後免疫力降！醫教3招防流感多攝4營養

農曆春節剛結束，許多人在假期間熬夜、聚餐、少運動，導致身體免疫力下滑。隨著開工返校、氣溫變化不定，流感病毒趁虛而入，感染風險大增。



台灣家醫科醫師陳俊光提醒，春節後應立即調整生活習慣，透過規律作息、均衡飲食與良好衛生習慣等3大健康行動，強化免疫力，降低流感與呼吸道疾病的威脅。

如何強化免疫力？（按圖👇👇👇）

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年節作息亂、暴飲暴食 民眾免疫力崩盤

民眾在春節期間習慣熬夜追劇、打牌或跨時區旅遊，加上年菜、零食普遍高油、高鹽、高糖，攝取過量後導致腸道菌相與代謝功能失衡，免疫力明顯下降。陳俊光指出，免疫力低下不僅增加感染流感的風險，還可能引發嚴重併發症，尤其是長者、幼童、慢性病患者，感染後病情可能迅速惡化。

據台灣衛生福利部疾病管制署統計，每年春季為流感高峰期，且流感病毒容易在密閉空間、群聚活動中快速傳播。加上年節後返工返校，人口流動頻繁，若免疫力不足，將成為病毒的「最佳入侵對象」。

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如何強化免疫力？掌握3大健康行動

為了幫助民眾有效提升免疫力、遠離流感風險，陳俊光提出3大健康行動，簡單實踐就能讓身體重回健康狀態。

1. 調整作息，讓免疫力回歸正軌

▸每晚固定時間睡覺，睡足7至8小時，避免熬夜、補眠。

▸每周進行150分鐘中等強度運動，如快走、瑜伽、伸展操，促進血液循環與新陳代謝。

▸早晨可曬太陽15至20分鐘，促進維他命D合成，有助於調節免疫反應。



2. 均衡飲食，補充關鍵免疫營養素

▸維他命C：增強白血球功能（推薦食物：柑橘、奇異果、番石榴）。

▸維他命D：調節免疫（推薦食物：三文魚、蛋黃、香菇）。

▸優質蛋白質：修復組織、維持免疫（推薦食物：雞肉、豆腐、堅果）。

▸高纖蔬果：維持腸道菌相健康（推薦食物：番薯、燕麥、深綠色蔬菜）。

▸減少加工食品、油炸物與高糖飲料攝取，避免增加身體負擔。



3. 養成良好衛生習慣，阻斷病毒傳播

▸勤洗手（至少20秒），避免接觸口鼻，降低飛沫與接觸傳染。

▸在人潮擁擠或密閉空間戴口罩，有效防範飛沫傳播。

▸室內保持空氣流通，定期消毒手機、門把等高接觸物品。

▸勤換洗寢具、毛巾等貼身物品，降低細菌感染風險。



吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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除了生活習慣調整外，定期健康檢查是預防疾病的有效方式！民眾可透過免疫功能檢測、慢性病篩檢，可了解自身健康狀況，針對免疫力不足或慢性病患者，能及早發現健康問題並改善體質，打造堅固免疫防線。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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