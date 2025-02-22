啟德體育園｜羅淑佩：已聯警方打擊門票炒賣 強調實名制提防騙局
撰文：何瑞芬
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啟德體育園將於3月1日開幕，開幕禮門票昨早（21日）推售已火速售罄，惟網上出現炒賣情況，有人以1,800元天價將原價10元的門票放售。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，已就炒賣事件聯絡警方，後續會採取行動，稱目前購票觀眾須實名再兌換門票，提醒市民慎防被騙，但指市民換票後若想贈予家人是不構成炒賣。
她再強調不直播開幕禮是認真考慮後結果，認為舉行時間很多市民未回家，故決定錄播。
▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼
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昨日早10時開售的啟德體育園開幕禮門票，在半個小時內迅速售光，雖然門票設實名制，但隨即已有人在二手買賣平台炒賣，原價10元的門票炒至數百元不等，最貴更有人炒至1,800元一張。
羅淑佩今日（22日）在電台節目表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，明白外界關注情況，故已聯絡警方調查，後續會採取行動，但暫未透露細節。
市民實名換票後 可轉讓予家人
她表示，市民購買到的電子換領券需實名再兌換成門票，故現時不會有門票在手，當局正研究行動細節，提醒市民勿被騙。她又指若以高過票面價值搶購門票，只會助長「黃牛」，若巿民換票後，贈予更想到場觀賞的家人則不是炒賣。
羅指，門票售罄代表演出足夠吸引，局方已努力爭取開幕當日嘉賓陣容，表演嘉賓有不同年齡層的唱家班和演藝巨星，觀眾可期待當日的表演及嘉賓間合作。至於會否新增嘉賓，她則指仍在努力中，現時要繼續「賣關子」。
她續稱，早前有兩次在3個啟德體育園場館進行的測試涉及超過6萬人，形容效果良好，當局曾提出建議微調場館燈光音響以及出入安排，又強調任何大型活動都有針對部署及人手安排，體育園方面亦取得很多經驗。
▼出席啟德體育園開幕禮的歌影視明星▼
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