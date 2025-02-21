啟德體育園開幕禮門票現炒價 $10最高炒至$1800 有人稱放內部票
撰文：何瑞芬
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啟德體育園3月1日舉行開幕典禮，售價10元的門票今早（21日）10時開售，半小時內即售罄。雖然今次是實名制門票，但網上二手買賣平台隨即有大批市民求飛，有不少搶飛失敗市民願出高價覓得門票，有人用1,000元徵收兩張門票。網上平台亦掀起「炒飛潮」，有人聲稱有公司內部票，以天價880元放售；更見有人出價1,800元放售1張門票，兩張則可稍稍優惠3,500元，較原價10元貴足足179倍。
▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼
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啟德體育園開幕禮門票迅速售罄，未能成功買票的市民出盡法寶，在二手買賣平台Carousell「求飛」，希望能買得門票親睹盛事。不少「求飛」市民出價均較原價10元高，甚至有人希望用1,000元買到兩張票。
除了「求飛」外，也有成功買到門票的人陸續在平台上放飛，售價均較原價高出許多。有人出價300元，馬上已有人要，亦有人出價600元一張門票，亦已有人接洽。另有人在平台上聲稱有公司內部票，以880元天價出售，更列明座位是「L2/5區」。
另有人更在平台上，以1,800元放售一張開幕禮門票，足足較原價10元貴179倍，更寫2張售3,500元。
採實名制 購票時須輸入姓名持身份證換票
今次開幕禮共設8,500張門票換領券，只象徵式收取10元，當中9元是手續費，並於今早10時在城市售票網發售，《香港01》實測購票高峰期有13萬人次輪候。
門票每人最多可購兩張，採用實名制，市民購票時須填寫名稱，再在2有27日至3日1日期間，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。
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