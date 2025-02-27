香港迪士尼近10年首虧轉盈　田北辰歸功CEO莫偉庭：佢對眼發光

香港迪士尼樂園度假區今年9月12日迎來20周年，園方本周二（25日)公布2024財政年度業績，在最近10個年度首次虧轉盈，錄得破紀錄淨利潤8.38億元及770萬入場人次。



立法會議員田北辰認為，度假區行政總裁CEO莫偉庭（Michael Moriarty）應記一功。洋名也叫Michael的田北辰早前與莫見面，他形容對方「對眼發光」，「鍾意搞新嘢」，在他主理下全球首個「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）開幕，成功令樂園在疫後重生。



田北辰說，只要莫偉庭續留任，香港迪士尼樂園度無有怕；但莫在港創下佳績，他擔心總部會撬他回去，「返咗去美國就驚！」



米奇與米妮在業績發布會上穿上全新20周年限定服裝，與行政總裁莫偉庭（中）一齊公亮麗成績表。（鄭子峰攝）

香港迪士尼樂園度假區2024財政年度（2023年10月1日至2024年9月28日）重點業績：

• 錄得歷來最高的淨利潤達8.38億港元，按年改善12億港元。

• EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）和收入亦創紀錄， EBITDA增長14億港元至23億港元，收入按年增長54%至88億港元。

• 賓客人均消費增長28%。

• 總入場人次錄得歷史新高的770萬。

o 非本地賓客入場人次的增長，連續第二年跑贏本港整體訪港旅客人數的增長。

• 年內酒店使用率2為88% ，整體入住率上升26個百分點至73%。

• 現金及現金等價物增長28%，讓香港迪士尼能夠加快償還貸款，並投資於創造新的賓客體驗。

•全數償還由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸餘額，亦開始償還由香港政府和華特迪士尼提供的貸款，累計已償還超過6成。



▼2月25日 迪士尼樂園公布虧轉盈▼



田北辰指樂園固定成本高有好壞：生意跌就大鑊，起就盆滿缽滿

迪士尼樂園所公布的過去17個財政年度業績，只有2012至2014年三年錄得盈餘，之後九年都虧損，尤其是新冠疫情的三年（2020至2022）特別嚴重，連同2023年度，總數約75億元。

田北辰指出，樂園在2024年收入按年增長54%，但EBITDA卻按年由9億元增至23億元，增加155.6%，代表固定成本甚高，「（生意）跌就大鑊，起就盆滿缽滿。」他認為正是迪士尼發展正確，增加吸引力，「全世界消費已偏離實物，改賣體驗，內地就係賣體驗」，他預迪士尼未來會「重勁」。

擔心莫偉庭獲迪士尼總部看中撬走

田北辰認為迪士尼樂園能夠轉虧為盈，莫偉庭這位舵手居功至偉，在莫主理後，「魔雪奇緣世界」園區自2023年11月20日開幕以來，大量吸客，造就樂園業績大升。

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田北辰表示，早前在立法會與莫偉庭會面，高度讚揚莫有頭腦，在他主理的幾年，他不止控制成本，還「發明新嘢」，「佢呢個人肯去試。」

佢對眼發光，鍾意搞新嘢......搞attraction（吸引力）好有頭腦，只要佢留喺香港就冇有怕，返咗去美國就驚。 立法會議員田北辰

田北辰高度讚揚香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭。（資料圖片／梁鵬威攝）

「數佬」莫偉庭2009至12年為香港迪士尼首席財務總監

莫偉庭2020年12月27日回港掌管香港迪士尼樂園度假區，此前出任孩之寶遠東有限公司總經理及全球採購高級副總裁，負責推動業務轉型及制訂業務增長策略。在此之前，他曾在華特迪士尼公司工作14年，期間在華特迪士尼世界度假區、華特迪士尼幻想工程及香港迪士尼樂園度假區擔任不同的管理職位。

莫偉庭可說「數佬」，他持有美國Leigh University的財務學士學位及工商管理碩士學位，他在2009至2012年間為香港迪士尼的首席財務總監，負責度假區整體的財務管理、財務控制、企業聯盟、以及科技和數碼策略，推動收益及營運收入的工作，並參與當時度假區首階段擴建計劃，引入灰熊山谷、迷離莊園及反斗奇兵大本營三個主題園區。

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園方介紹，莫自2006年起定居香港，活躍於本地商界組織，曾加入非牟利機構公平僱傭中心董事會，他和家人積極參與義工服務。

莫偉庭他在2020年底開始主理樂園時，正是新冠疫情初期，其後兩度大爆疫，樂園要長期停業，面對開幕以來最嚴峻挑戰。