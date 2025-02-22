觀音借庫2025｜90後首借庫早6小時排隊　皆因《嚦咕嚦咕新年財》

正月廿六日「觀音開庫」，大批善信前往廟宇祈福。紅磡觀音廟一如以往提早於今午（22日）5時關閉，準備今晚11時開庫。近傍晚6時，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場已有逾70人排隊等候。排隊的人群中不乏年輕面孔，有現年28歲善信提早6小時到場，笑稱因看了電影《嚦咕嚦咕新年財》，戲中梁詠琪曾為劉德華向觀音借庫8億，又指紅磡觀音廟最靈，故今年第一次慕名到訪，祈求財運亨通。



佛光街遊樂場已有逾70人排隊等候。（任葆穎攝）

去年有借過得不錯 善信祈求新一年身體健康

排在非取籌區第3位張小姐稱，今午2時已抵達廟外排隊，祈求新一年身體健康、事事順利，並形容「排早啲，早啲搭車走」。她說，去年都有向觀音借庫，同年12月已還庫，認為去年過得不錯，因此今年繼續向觀音借庫。

深圳客首來 小紅書得知紅磡觀音廟最有名氣：股票大漲！

深圳遊客林小姐和邱小姐同樣下午2時多抵達，不過排在第20名。林小姐說，她們第一次到訪，透過小紅書攻略得知紅磡觀音廟最有名氣，希望向觀音借庫求財，「財從四方來，股票大漲，打麻雀贏錢！」

好運寶燭佛具專門店開業26年，負責人表示，今年「觀音開庫」適逢周末，預計生意會比去年好。（任葆穎攝）

現年28歲的林先生稱，因看了電影《嚦咕嚦咕新年財》，戲中梁詠琪曾為劉德華向觀音借庫8億，及後林得知紅磡觀音廟最靈，故今年第一次到訪，祈求身體健康、財運亨通。他指由於擔心今晚會多人，因此提早於下午5時多抵達，排在第50多名。

觀音開庫適逢周末 寶燭店盼生意勝去年

好運寶燭佛具專門店開業26年，負責人表示，今年「觀音開庫」適逢周末，預計生意會比去年好，並指善信多數購買觀音衣、平安符等作參拜。