哪吒2香港上映｜港澳首日破紀錄收657萬　登動畫電影開畫票房冠軍

《哪吒之魔童鬧海》又稱《哪吒2》昨（22日）在港澳地區戲院正式上映，場次超過800場，成為城中熱話，首日開畫票房更錄得超過657萬元，榮登港澳票房之首，已打破迪士尼動畫《魔雪奇緣2（Frozen 2）》（2019）及《迷你兵團（Minions）》（2015）的開畫票房紀錄，膺港澳影史動畫電影開畫票房冠軍，刷新多項港澳影史紀錄。



《哪吒2》劇照

內地票房衝破132億的《哪吒2》昨（22日）在港澳地區戲院上映，場次超過800場，開畫票房高達657.28萬元，入場人次逾9萬，成為港澳票房冠軍，更一舉登上港澳影史動畫電影開畫票房冠軍，超越《魔雪奇緣2》（2019）及《迷你兵團》（2015），同步亦成為港澳影史上內地電影開畫票房冠軍，刷新多項港澳影史紀錄。

銅鑼灣影藝戲院開畫首日早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

於《哪吒2》的票房成績，東方影業主席黃百鳴期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵。（資料圖片/夏家朗攝）

對於《哪吒2》的票房成績，東方影業主席黃百鳴先生表示：「作為發行方之一，深感自豪。這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵！」

寰亞集團主席林建岳博士對這次四間公司聯手發行有好成績表示感到高興：「今次我哋聯同其他公司合作，引入口碑更比第一集更強勁、成績不斷刷新紀錄的《哪吒2》，希望會為香港觀眾帶來更多驚喜。」

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銀都機構總經理丁凱先生亦對電影有好成績表示開心：「看到今日的票房成績很開心，既給低迷的電影票房注入強心針，鼓勵了同行，也讓我們看到希望，希望越來越多優秀內地電影來港上映，展示香港作為中外文化交流中心的獨特魅力。」

英皇集團主席楊受成博士表示感到榮幸：「我覺得非常榮幸，英皇電影能夠成為《哪吒2》港澳地區的其中一位發行商，亦對電影非常有信心，票房會節節上升。我亦相信《哪吒2》能夠成為全球最高票房五名之內，為國爭光，身為中國人覺得很驕傲。」