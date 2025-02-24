哪吒2香港上映｜首日收602萬票房成華語及動畫雙料冠軍　超越色戒

《哪吒之魔童鬧海》又稱《哪吒2》上星期六（22日）在港澳地區戲院正式上映，場次超過800場，成為城中熱話。香港票房公司指，首日香港開畫票房錄得約601.8萬元，創下華語電影在香港的開畫紀錄，打破《色，戒》2007年的263萬元。《哪吒2》同時創下動畫電影在香港的上畫紀錄，超越迪士尼動畫《魔雪奇緣2（Frozen 2）》（2019）及《迷你兵團（Minions）》（2015）。



《哪吒2》劇照

內地票房衝破132億的《哪吒2》上星期六（22日）在港澳地區戲院上映，場次超過800場。香港票房公司公布，首日香港開畫票房高達601.8萬元，刷新香港歷年華語電影開畫日的票房記錄，超越《色，戒》2007年創下的263.4萬元記錄。

《哪吒2》打破2007年《色，戒》的開畫記錄。（香港票房公司提供)

銅鑼灣影藝戲院開畫首日早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

《哪吒2》同時打破動畫電影開畫日的票房，超越2019年《魔雪奇緣（Frozen 2）》及《迷你兵團（Minions）》。在香港歷年開畫票房最高的五部電影中，《哪吒2》是唯一一套華語及內地出品。

《哪吒2》打破《魔雪奇緣（Frozen 2）》的開畫記錄。（香港票房公司提供)

《哪吒2》2月17日送檢，2月18日便獲批，即一日便批准上映。（電影、報刊及物品管理辦事處網頁）

申請電檢一日即獲批公映

今次在香港上映要出動到「中聯辦和港府大力協調」才能上畫，《香港01》早前引述消息人士指，皆因上周二（18日）首映日前才送交電檢，一般審查一個月內才完成，而《哪吒2》特事特辦一兩天內批准上映。

翻查電影、報刊及物品管理辦事處資料記錄，《哪吒2》2月17日送檢，2月18日便獲批，即一日便批准上映。有電影業人士形容特事特辦，「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌」，希望其他電影作品都能加快審批。

於《哪吒2》的票房成績，東方影業主席黃百鳴期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵。（資料圖片/夏家朗攝）

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