膠樽紙包飲品盒生產者責任制　擬第二季修例　市民回收獲回贈1毫

政府計劃今年第二季提出修例，將生產者責任制擴展至飲品膠樽、紙包飲品盒等。修例後第一年作準備、宣傳及教育，並且設立足夠適應期之後才實施。政府期望回收量由現時分別14%及1%，提升至首階段的30%及10%。公眾退還容器至指定退還點時，有至少1毫子回贈。如回收量不達標，政府正考慮向飲品生產商及回收商追收款項。



政府計劃今年第二季就膠樽紙包飲品盒生產者責任制修例。（資料圖片/勞敏儀攝）

生產商、飲品預先向政府登記 飲品上有指定標誌

環境及生態局向立法會提交《產品環保責任條例》修例建議文件，計劃今年第二季修訂，把適用範圍擴展至膠樽飲品、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池。

就膠樽及紙包飲品盒，政府計劃採取「市場主導模式」。任何飲料供應商在香港分發受管制的飲料產品前，須向政府登記成為「登記飲料供應商」。飲品亦需要登記，所有飲品上有指定標誌作識別。生產商要每半年向環保署申報，每款飲品的分發量。

生產商可以自行回收膠樽或紙包盒，或者聘請回收商協助。回收商亦須向環保署登記，並且定期向署方提交回收量報告。

設立指定退還點 每回收一個有1毫子回贈

修例後，飲品供應商、回收商、大型零售店舖需要設立指定退還點。政府初步建議每退還一個有指定標誌的膠樽或紙包飲品盒，公眾可獲回贈1毫子，以鼓勵他們回收。

望膠樽、紙包盒回收量 6至8年達至75%及50%

現時本港回收膠樽率約14%，紙包飲品盒則少於1%。政府將回收率目標分為四個階段，期望修例後，首階段膠樽及紙包飲品盒回收率分別增至30%及10%，於6至8年後達至75%及50%，與其他地區的平均回收率看齊。

如果飲品生產商或回收商未能達到回收目標，政府正考慮就差額，向他們追收回收款項，從而提供經濟誘因。

政府希望實施後，回收率在6至8年後與其他地區平均回收率看齊。（環境及生態局文件截圖）

劉國勳：方案循序漸進 可免成本轉嫁消費者

立法會環境事務委員會主席劉國勳歡迎政府推出切實可行、循序漸進的方案。他認為修例無可避免為生產應商帶來額外成本，政府現時方案可避免供應商把急劇上升的成本轉嫁消費者，形容是雙贏方案。

至於回收金額定於最少1毫子，劉國勳認為合理，與目前「入樽機」先導計劃的水平相同。他又提到「入樽機」不時出現爆滿情況，反映回贈水平只是一種鼓勵，更重要是回收設施的便利度及容量。