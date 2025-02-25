鄒家成與女律師交收信件　違《監獄條例》　鄒稱已獲授權提上訴

47人初選案罪成被告之一鄒家成，被指還押時把投訴表格交給到訪的女律師，他與女律師早前被裁定未經授權的物品攜離監獄罪成，分別被判囚3天及罰款1,800元。兩人均提出上訴，高等法院今（25日）開庭聆訊。鄒強調填妥懲教署職員給他的投訴表格時，已經獲得授權，控方卻強調鄒要寄信需通知署方及進行安檢。法官張慧玲稱會於3個月內裁決。



上訴人為鄒家成（27歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師），兩人否認將未經授權的物品攜離監獄罪，審訊後被裁定罪成，鄒被判囚3天，胡則被判罰款1,800元。

鄒家成拘留期間把投訴表格交予律師，被指違反《監獄規則》。(資料圖片)

女被告胡詠斯亦被裁定罪成罰款1800元。(朱棨新攝)

鄒及胡分別由大律師譚俊傑及資深大律師李定國代表，控辯雙方早前已存檔書面陳詞，庭上作補充。李定國確認胡撤回刑期上訴。

譚指鄒填妥懲教人員給予的表格那刻，信件已獲署長授權；判刑上訴依賴書面陳詞。

胡爭議收文件時無點頭

李定國指，原審官指胡收到鄒給她的文件後曾點頭，顯示二人有互動，辯方爭議胡沒有點頭。法官反駁指閉路電視片段清晰可見胡收到鄒的文件後有點頭多次，而鄒將信攝入一份對摺的文件中再交給胡，其舉動明顯不尋常及刻意，認為鄒有所隱瞞。

控方指案件涉鄒把信交予第三者

代表律政司的高級檢控官李庭偉指，《監獄規則》第47條指，「信件屬與指明的人的通信，監督須准許囚犯寫和發出該信件」，署方要知道信件屬與指明人士通信，才能准許。故囚犯首先要通知懲教署，署方亦有權進行安檢。本案涉及鄒將信件交予第三者，據懲教署證人證供，鄒須通知署方及進行安檢。

署方決定是否要開信檢查

法官問若有囚犯填妥表格後自行將信封口投入郵箱，懲教署便無法進行安檢，因為規則訂明署方不得閱讀信件。李同意，但補充須否拆開信檢查由懲教主任決定。法官張慧玲稱會在3個月內裁決。

案件編號：HCMA 350/2024