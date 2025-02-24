2元乘車檢討｜方案對財政幫助微　李世榮不滿未要求巴士公司落水

政府周三（26日）將在財政預算案公布2元乘車（兩蚊搭車）優惠調整方案，消息指滿60歲可維持優惠，但每月限240程，10元以下車資會續收2元，10元以上則改兩折計算。



立法會議員張欣宇質疑方案對財政赤字幫助不大，亦無必要性，認為2元乘車補貼開支飆升除因年齡門檻下降外，也有政府過去幾年對巴士加價幅度把控「太鬆手」因素，令其加幅遠超通脹，認為政府應嚴格把控巴士加價申請。



另一議員李世榮亦認為應保留原計劃不變，又不滿意政府在方案中未要求巴士公司落水，指無2元對巴士公司財政影響不大，有則能增加客源，並以「擲硬幣」形容計劃對巴士公司，「公又巴士公司贏、字都巴士公司贏」，故應肩負一定責任。



2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（廖雁雄攝）

立法會交通事務委員會委員張欣宇今早（24日）在電台表示，限240次影響較微，因過去數據顯示長者濫用情況極少，一個月搭超過240次只佔當中「0.0幾%」，故限次數不能節省開支。

議員質疑方案對必要性不高

至於10元以上車資兩折方面，他指對長者而言，由於新界到市區車資一般都10幾20元，故有一定影響，日後需付支資會由現時2元增至4至5元，但認為改為兩折亦無法為政府庫房節省太多。

張欣宇指，社會對兩蚊開支用「來勢洶洶」形容，認為濫用問題需要處理，但在濫用不嚴重情況下，根本不能節省開支。他稱另有部份人認為2元乘車是不可持續開支，因此政府在聽取意見後，用較温和手法改變，質疑對財政開支幫助不大，必要性亦不高。

2元乘車優惠新方案具體安排，料本月26日財政預算案有交代。（資料圖片）

張欣宇過往開支飆升除年齡門檻下降外，亦有政府在過去幾年對巴士加價幅度把控太鬆手引起。（資料圖汞/黃浩謙攝）

張欣宇批：政府對巴士加價幅度把控太鬆手

他強調，過往開支飆升除年齡門檻下降外，亦有政府在過去幾年對巴士加價幅度把控太鬆手引起，認為巴士加幅若跟GDP增幅、通脹差不多，則不會是不可持續，但過去幾年巴士票價加幅遠超通脹，導致補貼增加。

至於各大交通工具營辦商是否應提供60至64歲半價優惠，他指公司願承擔責任是好事，但實際政府仍要與各大營辦商溝通才能落實，政府真正主導是控制巴士加價加幅。

有聲音提出應為補貼「封頂」或恢復門檻至65歲或以上，他認為2元乘車有助推動銀髮經濟，「唔講消費 ，長者見多啲朋友，開心、身體健康，對醫療同福利開始都有好影響」，並稱計劃同時鼓勵長者工作，維持整體勞動力等，強調需要「全盤數去睇」。

李世榮支持按原計劃不變，又對政府以10元車資作分水嶺控制長車短搭措施有保留。（民建聯提供）

李世榮：打擊長車短搭責任不應轉嫁長者

另一立法會議員李世榮則支持按原計劃不變，又對政府以10元車資作分水嶺控制長車短搭措施有保留，認為政府須列舉至多數據解釋為何以10元作分水嶺，亦不應將打擊長車短搭責任轉嫁長者。

他又指不滿政府無要求巴士公司肩負更多社會企業責任，稱有巴士公司曾取消長者免費乘車日，政府過去單單補貼60至64歲長者巴士車資超過5億元，「點解唔需要付補會企業責任？（2蚊搭車）好似擲公字咁，公又巴士公司贏、字都巴士公司贏。」

他稱沒有2元乘車，巴士公司也不會有經營困難，但計劃的確令巴士公司生意增加，故應承擔部分責任。