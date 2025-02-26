財政預算案2025｜消息：公院新收費未來數月公布　暫無意加煙草稅

財赤下，財政司長陳茂波早前指會削減醫療開支，惟今日（26日）出爐的財政預算案中，25/26年度的醫療開支有增無減，衛生方面預算為1,410億元，較去年修訂預算升8.3%。經常性開支及醫管局撥款亦增，分別為1,153億元及1,002億元，升幅分別5.6%及2.9%。



財政預算案提及節省政府經常開支2%，政府消息人士解釋，本港人口老化速度快，因此扣減2%後，整體開支金額仍比去年上升，強調已壓縮資源，人均開支減少。另外，公院新收費檢討結果料於未來數月公布，煙草稅則暫無意上調。



財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（梁鵬威攝)

新一份財政預算案今日（26日）出爐。醫療方面，2025／26年度衛生方面預算為1,410億元，較去年修訂預算升8.3%，經常性開支同樣上升，為1,153億元，升幅約5.6%，佔政府經常開支約19%。撥款予醫管局的金額亦有上升，由去年的973億元，上升至1002億元，升幅為2.9%。

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消息人士：人均醫療開支減 用103蚊服務105個老人家

財政司長陳茂波早前指會削減醫療開支，政府消息人士表示，來年度的醫療開支仍有一定比例增長，當中醫管局及基層醫療的開支亦增長。

他解釋，醫療開支與人口結構相關，「再多一個老人，每單位的負擔增加」，因此在總量上不能縮減政府負擔，「剛性負擔冇得縮減」，會用得其所，「投入無論幾多，要用於最有需要人士，以最省錢方法提供服務」。

財政預算案提及節省政府經常開支2%，政府消息人士指，由於本港人口老化速度每年增加，「人口老化坡度比好多地方斜，壓力大」，因此扣減2%後，整體開支金額仍比去年上升，但強調已壓縮資源，人均開支減少，「用103蚊服務105個老人家」。

公立醫院急症室收費由100元上調至180元，但仍有大量巿民到急症室求診。（資料圖片）

公院收費調整年內公布 未提加煙草稅

醫衛局長盧寵茂早前表示，財政預算案前會公布公院收費調整，料急症室服務會加價。收費檢討至今仍未出爐，政府消息人士稱，預計未來幾個月會有檢討結果，但具體時間要視乎進程，因「件事本身複雜」。

他解釋，調整原則大致清晰，但要仔細分析每項服務費調整後帶來的影響，取一個平衡點，「因收費唔嚟，（病情）更差先嚟，會有反效果」。他補充，就不同病患的需要，調整收費後會給予另一方面支援措拖。他續道，不會只調整一部分，因每一項服務有相互關係，「一郁就會一併處理」。

消息人士強調，收費調整無關「此時此刻政府收支平衡」，目的是達到財政可持續性。他稱，本港公院服務整體資助額達97%，水平之高「好難長期維持落去」，因此要檢討如何調整。

預算案中沒提及加煙草稅，政府消息人士稱，加稅目的是減少吸煙人口，但連續加稅或令效果降低。他指待今年估算人口後，視乎效果而決定是否再加稅。

港島東及港島西聯網合併 靈活調撥專科人手

政府早前表示，明年會完成合併港島東及港島西聯網。消息人士指，兩聯網主要在行政方面合併，能節省人手，但由於計劃增設新界北聯網，「一加一減」後總數或相若。另外，會加強兩聯網之間專科的溝通，例如調撥專科人手，增加靈活性。他又稱因應出生率下降，產科服務或按需求調整及轉營。

消息人士又表示，第二個醫院發展計劃會在今年內公布，由於小規模或改建的成本較貴，因此「寧願狠心」，傾向發展重建或新設施的項目。