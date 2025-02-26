財政預算案2025懶人包｜綜援出多「半糧」　薪俸稅寬減最多$1500

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，市民大眾最關注「派糖」。面對千億財赤，政府需要開源節流，「派糖」規模較去年再進一步「減甜」，其中薪俸稅退稅上限1,500元，創近年最新低；綜援、生果金及長生津出多「半糧」。不過，政府並無提高一般打工仔繳交薪俸稅的免稅額，更加沒有派錢。



2025年2月26日，陳茂波發表新一份《財政預算案》。（盧翊銘攝）

寬減2025/26首季差餉上限500元

政府將會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉，以每戶500元為上限，涉及約312萬個住宅物業，政府收入將減少約15億元；寬減2025/26年度首季非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，涉及約43萬個非住宅物業，政府收入將減少約2億元。

薪俸稅和個人入息課稅 退稅上限$1500 無加免稅額

寬減2024/25課稅年度百分之一百薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠，有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約29億元。

利得稅退稅上限$1500

寬減2024/25課稅年度百分之一百利得稅，上限為1,500元，全港約16.54萬家企業受惠，有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約2億元。

基層人士關注政府支援措施，冀增強民生照顧。(黃浩謙攝)

綜援、高齡、長者、傷殘津貼 出多半個月

向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外合共約31億元。

薪俸稅寬減上限創近9年最新低

2017年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2018年度預算案 寬減75% 上限30,000元

2019年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2020年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2021年度預算案 寬減100% 上限10,000元

2022年度預算案 寬減100% 上限10,000元

2023年度預算案 寬減100% 上限6,000元

2024年度預算案 寬減100% 上限3,000元

2025年度預算案 寬減100% 上限1,500元

$100印花稅物業價值上限提高至400萬

將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約15%的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

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長者院舍券增至6000張

政府將在下年度增加1,000張長者院舍照顧服務券，令總數增至6,000張。長者社區照顧服務券亦會增加1,000張，令總數增至12,000張。全年總開支分別約為17.1億元和9億元。

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財赤危・機 - 公務員編制篇