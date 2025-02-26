財政預算案2025｜細價樓小陽春　樓價四球以下印花稅100元勁慳99%

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，其中最受市場關注為將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。



對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。

參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。

事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。

萊坊料細價樓成交量上升5至10%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府對住宅及非住宅物業將徵收100元印花稅的物業上限由300萬元提高至400萬元，這將有助部分上車人士或年青人置業，預計將帶動相關住宅成交量上升5至10%。

世邦魏理仕：僅刺激二手市場低門檻單位交投

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，價值低於400萬港元的住宅所需支付的印花稅，從之前的60,000元降至100元。這或僅刺激對二手市場的低門檻單位交投。在2024年，低於400萬的物業佔總交易量的約25%，而樓價介於300萬至400萬港元的交易數量佔整體交易量的約15%。

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政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

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