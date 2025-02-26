送貨員涉殺親女　被質疑見女兒嚎哭在旁笑　女友稱怕插手引發爭執

送貨員涉虐殺3歲親女案續審，被告女友接受辯方盤問時，指被告個性相安無事時「甜痴豆」，不合其意會「當你仇人」，又認為有時被告表現關心也只是試探，如疫情期間她帶女兒到醫院接被告，被告叫她們不要進入，她認為被告只在試探她們兩母女的忠誠度。辯方之後播放影片指有次女兒哭著求爸爸抱，被告與女友只在旁笑及拍片，女友稱以為兩父女在玩，又稱怕若抱起女兒會不合被告心意，最終會引發爭執，故有這樣的反應。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪女友梁小欣(圖)曾自認有4大虎媽特質。（朱棨新攝）

寄養家庭非常疼愛雅思

梁被盤問時提到雅思在寄養家庭時，寄養家長黃太一家都常疼愛雅思，又形容黃太完全不罰雅思，對雅思像皇帝一般，雅思最初回家無法適應，經常說要回寄養家庭。

梁曾認有4項處媽特質

梁承認她與被告在管教雅思時，不想女兒像他們般行差踏錯，因此對雅思比較嚴厲。她亦曾自認有4項虎媽特質，包括：「成日話『唔可以」」、「為小朋友瘋狂報興趣班」、「凡事要小朋友做到完美」以及「缺乏鼓勵和讚賞的說話」等。

梁認為被告亦很擔心女兒會行差踏錯，怕教不好女兒而感到很大壓力，她亦承認與被告的爭執，很多時都與管教女兒有關。

雅思曾看片看至眼濕濕

梁又稱，被告曾告訴她，有次見雅思觀看Youtube頻道「Baby Joy」一段有個爸爸攬住個小朋友唱歌的影片時「眼濕濕」。梁認為，雅思好像在表達希望爸爸媽媽可以如影片的畫面般疼愛她，梁稱：「會唔會佢覺得我哋唔夠錫佢，所以少少嘢就喊。」又指雅思曾對她說：「媽咪我係好錫你呀！」

認為被告的好意或只是試探

梁又指被告性格是相安無事時是「糖痴豆」，不好的時候就「當你仇人」。辯方指梁在疫情期間曾帶雅思到醫院探被告，被告怕醫院有細菌叫她們不要進入。是否反映被告也很關心她們？梁不同意，指被告此舉只為測試她們的忠誠度，並說：「睇下我哋會唔會冒死去搵佢就最啱佢心意啦⋯⋯佢好鍾意咁樣試探人⋯我每次一做錯，我就知道又係試探啦！」

辯方質疑梁的飲酒習慣

辯方質疑梁的飲酒習慣會否影響她對雅思，梁說：「其實唔需要次次都話我飲酒先發脾氣，如果你俾一個人咁長期逼害嘅話，其實唔使飲酒都可以好火爆。」她又激動稱：「你係咪覺得阿劉佳坪係一個好和善的人呀其實？」

雅思嚎哭梁在旁笑

辯方播放一段雅思的生活影片，當時雅思在嚎哭說：「爸爸抱呀⋯爸爸抱！」但梁和被告卻在旁笑和拍片，絲毫沒處理雅思的情緒。梁解釋，若雅思令被告生氣，只會求被告抱，如她去抱，便會逆被告意，所以她不會插手兩父女的紛爭。辯方問梁為何要笑？梁稱因被告在笑，她以為兩父女在玩，所以只可以笑，她又稱若她去抱，或又會引發她與被告的爭執。

暴力事件多發生於下午

關於發生在雅思身上的暴力事件，梁供稱，暴力事件發生在2020年5至7月間，全部在深水埗的涉事單位發生。她指出，事發時間大部分為中午至下午，在雅思午睡期間發生，有部份的淋水事件在晚上發生。她無法肯定確實事件發生的確實日子，惟淋水事件的次數約為5次，搖晃事件則為8至10次左右。

案件編號：HCCC61/2022