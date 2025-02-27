HK Express推單程$0機票　11個航點包東京大阪曼谷　即撳搶飛連結

【HK Express/hong kong express】HK Express香港快運今早（27日）突然推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共11個航點，包括東京、大阪、首爾及曼谷等熱門旅遊目的地，旅遊日期為今年3月3日至10月25日。優惠於今晚11時45分截止。



單程機票低至0元涵蓋共11個航點。（HK Express圖片）

優惠期截至今晚11時45分

HK Express在社交平台公布，推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共11個航點。旅遊日期為今年3月3日至10月25日（指定日子除外，因各航點而定），優惠將於今晚11時45分截止，「手快有手慢冇」。

泰國︰曼谷、清邁、布吉



馬來西亞︰檳城



南韓︰首爾、濟州、釜山



日本︰大阪、東京（羽田）、高松、靜岡



截至早上11時，網頁顯示輪候時間多於一個小時。（網頁截圖）

須通過指定網頁搶優惠機票

香港快運提醒，必須通過指定網頁搶優惠機票（按此），並不適用於香港快運手機App及微信小程序，而輪候人數會較多，需要耐心等候，不要關閉瀏覽器。

截至早上11時，網頁顯示輪候時間多於一個小時。