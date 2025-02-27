HK Express推單程$0機票 11個航點包東京大阪曼谷 即撳搶飛連結
撰文：歐陽德浩
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【HK Express/hong kong express】HK Express香港快運今早（27日）突然推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共11個航點，包括東京、大阪、首爾及曼谷等熱門旅遊目的地，旅遊日期為今年3月3日至10月25日。優惠於今晚11時45分截止。
優惠期截至今晚11時45分
HK Express在社交平台公布，推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共11個航點。旅遊日期為今年3月3日至10月25日（指定日子除外，因各航點而定），優惠將於今晚11時45分截止，「手快有手慢冇」。
泰國︰曼谷、清邁、布吉
馬來西亞︰檳城
南韓︰首爾、濟州、釜山
日本︰大阪、東京（羽田）、高松、靜岡
須通過指定網頁搶優惠機票
香港快運提醒，必須通過指定網頁搶優惠機票（按此），並不適用於香港快運手機App及微信小程序，而輪候人數會較多，需要耐心等候，不要關閉瀏覽器。
截至早上11時，網頁顯示輪候時間多於一個小時。
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