廉政專員胡英明率團訪沙特及阿聯酋　加強香港與中東反貪領域聯繫

廉政專員胡英明本周初率領代表團訪問中東沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，加強香港與中東地區在反貪領域的聯繫。胡英明亦以國際反貪局聯合會主席身份，在雙邊會議期間，與作為聯合會執行委員會委員的沙特監察與反腐敗署（Nazaha）署長H.E. Mazin Al-Kahmous 深入探討加快推進與廉署的合作項目，及透過聯合會的全球網絡聯繫，進一步在中東地區凝聚反貪力量，提升全球反貪水平。



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廉署公署表示，香港國際廉政學院亦為Nazaha人員提供為期四天的「實戰」培訓課程，交流執法經驗，透過模擬執法行動和拘捕的練習，分享兩地在財務調查和科技應用方面的技巧和心得。

胡英明在開課儀式勉勵學員時說，每位學員都是社會正義和誠信的前線捍衛者，在課程中所獲得的知識和技能，不僅提升專業能力，亦對反貪工作有長遠影響。「學員日後每一宗個案調查、每一份調查報告和每一個工作建議，都能貢獻社會，強化全球治理框架，以建立一個法治和沒有貪污的世界作為最終目標。」

代表團亦到訪沙特財政部進行交流，了解當地如何透過綜合電子平台，簡化工程合約的處理程序及有效監察採購流程，減低貪污風險，有助廉署發展數碼防貪的策略。

胡英明星期二（2月25日）轉往阿聯酋繼續訪問行程，先到訪阿布扎比問責局，參觀當地培訓設施和了解工作；之後到訪阿拉伯聯合酋長國問責局與主席H.E. Humaid Obaid Abushibs會面，並簽訂合作諒解備忘錄，深化反貪合作。

廉署表示，簽訂諒解備忘錄為兩個機構提供強大的合作框架，透過匯集雙方的專業知識和資源，可以擴大在全球打擊貪污的影響力。雙方將會開展多項合作項目，包括培訓課程及舉辦會議和研討會。胡英明表示，簽署備忘錄後，廉署與相關反貪機構加強聯繫，各自發揮所長，亦為各國反貪精英構建交流平台，進一步向世界各地展示香港廉潔發展。

這是廉署簽署的第八份諒解備忘錄。廉署去年先後與聯合國毒品和犯罪問題辦公室以及六個國家（印尼、哈薩克斯坦、馬爾代夫、毛里求斯、沙特和南非）的反貪機構簽署諒解備忘錄。

訪問期間代表團亦到訪國家建築公司參與的當地大型建築項目，包括利雅得德拉伊耶門基礎設施建設和艾爾達芙拉光伏電站，向當地人員了解基建施工流程及面對的困難，從而優化學院往後舉辦「一帶一路大型基建反貪課程」的內容。

代表團在行程中亦拜訪中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華，及中華人民共和國駐阿聯酋臨時代辦公使趙亮，了解當地廉政發展情況，為日後舉辦的反貪課程提供參考。