財政預算案｜香港減福利　澳門續派錢　岑浩輝冀市民提出派錢意見

財政司司長陳茂波昨日（26日）發表新一年財政預算案，872億財赤之下，今年取消及削減多項福利，如取消2,500元學生津貼及公務員凍薪。這邊廂香港「減糖」，另一邊澳門則表示會繼續「派糖」。



澳門行政長官岑浩輝今（27日）指，今年需繼續實行俗稱「派錢」的現金分享計劃，惟如何發放則需視乎整體經濟環境，期望外界多發表意見。他又指，澳門現時只有出生津貼，政府會積極研究推出育兒津貼，又考慮設養老金。另外，公務人員聯合總會昨與岑浩輝會面，引述他稱若時機恰當，會認真考慮公務員加薪。



▼2月26日 陳茂波記者會解釋財政預算案▼



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澳門累積派錢921億 岑浩輝：社會期待的惠民措施

澳門行政長官岑浩輝今日受訪時稱，去年澳門政府商討財政預算案時，他同意要在2025年繼續推行現金分享計劃，並指該計劃已累積發放921億元，是社會期待的惠民措施，認為今年仍要繼續實行。

▼2月26日 基層市民看財政預算案直播▼



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派錢要視乎整體經濟環境、澳門賭收

至於如何發放、發放多少等細節，岑浩輝表示，要視乎整體經濟環境、澳門賭收等等，望公眾發表多些意見。他強調民生和弱勢社群是他關注的重點，希望可完善澳門的社會服務及惠民措施等。

澳門行政長官岑浩輝今日受訪時稱指會繼續實行現金分享（澳廣視直播截圖）

港撤銷學生津貼 澳門則研推育兒津貼 更考慮設養老金

教育局決定今年9月新學年起取消派發免經濟審查的2,500元學生津貼。澳門方面相反，岑浩輝表示，現時澳門出生率愈來愈低，而澳門只有出生津貼，沒有育兒津貼，政府會在財政允許的情況下考慮如何鼓勵市民生育，並指會積極考慮育兒津貼的建議。他又稱，有很多社團對政府提出養老金的意見，他會研究如何現社會對老一輩的關懷。

翻查資料，澳門已經連續18年向永久性居民派發10,000澳門元。根據澳門政府2024年的財政預算案，當地將在今年繼續實行一系列稅費減免措施，包括繼續減收居民職業稅的30%，免稅額為144,000澳門元，長者或殘疾僱員免稅額為198,000澳門元。同時，澳門今年繼續推行長者、學生、全民車資優惠、住宅單位水電費補貼等支援。

澳門公務人員聯合總會昨到政府總部拜訪岑浩輝，並就2025年度施政報告提出共15點意見，主要圍繞公務員薪酬及福利。（澳門政府新聞局）

公務人員聯合總會引述岑浩輝：若時機恰當會認真考慮公務員加薪

今年香港財政預算案的另一關注點，是公務員凍薪不減薪。澳門公務員今年同樣凍薪，惟岑指，若時機恰當會認真考慮加薪。

當地公務人員聯合總會昨（26日）到政府總部，就2025年度施政報告向岑浩輝提出共15點意見，主要圍繞公務員薪酬及福利。

會長彭冠豪會後引述岑浩輝稱，政府需考量多方面開支，認為公務人員加薪時機未到，但強調時機到的話會認真考慮，同時會研究調升公務員年資津貼水平至 15個薪俸點，改善他們的生活壓力。