LIV Golf香港站｜田北辰：獲世界級轉播　促政府煞停收地免難睇

香港旅遊業發展近來備受關注，實政圓桌立法會議員田北辰在今日立法會會議上指，日前才結束的世界級盛事LIV Golf香港站在粉嶺高爾夫球場舉行，指賽事在全球多地均有轉播後，直指經過今次轉播後，該球場將會「全球出晒名」，要求政府交代會否擱置收回高球場興建公屋的構想，更指否則會「好難睇」。



文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府有聽到社會的聲音，承諾部署用地計劃時會有合理安排。



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金融界立法會議員陳振英今日（13日）在立法會大會上提出提升旅遊業競爭力口頭質詢，提到逗留時間相當較短的旅行模式成為廣東、深圳這些鄰近香港地區人士的首選旅遊方式，去年「特種兵」旅遊模式更是火爆內地，指這類旅遊模式更著重文化、民族、自然郊遊等，詢問當局是否有針對該類旅遊模式的活動，吸引旅客在港逗留更長時間。

劉震表示，局方已作出不同嘗試及推出各種活動，令旅客感受到香港的不同氛圍，稱未來會開發不同品牌，吸引更多旅客來港。

田北辰要求政府叫停收回粉嶺高球場土地（夏家朗攝）

田北辰要求當局交代會否放棄收回粉嶺高球場

田北辰則提到LIV Golf香港站日前一連三日在粉嶺高爾夫球場舉行，形容LIV Golf有世界級高手雲集、世界級球迷、世界級氣氛、世界級場地，指今次香港站賽事經過是次轉播後，粉嶺高爾夫球場將會「全球出晒名」，又指倘被外界知道政府有意收回高球場興建房屋，會被國際誤以為香港無意發展高球產業，「即係全世界睇，好難睇㗎」，詢問當局會否放棄收回粉嶺高爾夫球場興建公屋的想法。

劉震回應指，提出將該土地轉作興建房屋的計劃相信涉及當時的考慮，社會上亦有充分討論，政府有聽到社會的聲音，承諾部署用地計劃時會有合理安排，強調高爾夫球場大部分維持康樂用途之用。

劉震又表示，去年訪港人次達3,400萬，每個季度的訪港人數都有所增長，顯示旅遊業復甦勢頭強勁，今年首兩個月訪港旅客人數約783萬人次，即每日平均有13萬人次，較去年增長12%，承諾政府未來會繼續推動旅遊發展，政府已成立由文體旅局局長楊潤雄擔任主席的旅遊業策略委員會，加強業界協作，目的是廣納能推動本港旅遊發展的建議；另外又成立由財政司副司長黃偉綸擔任組長、文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任副組長的「盛事統籌協調組」，推動盛事在香港舉辦。